Výsledky tréninku ze tří čtvrtin určují genetické předpoklady. Za to, že to nejde, vlastně mohou vaši předci

Když dělají dva totéž, nemusí to být totéž. Lépe řečeno, nemusí to přinášet stejné ovoce. Že to platí pro trénink fyzické zdatnosti, prokázal tým vedený Henrym Chungem z Cambridge Centre for Sport & Exercise Sciences na Anglia Ruskin University v anglické Cambridge. Výsledky jejich výzkumu přináší vědecký časopis PLoS ONE.

Vědci analyzovali výsledky tréninku více než tří tisíc dobrovolníků ve věku od osmnácti do pětapadesáti roků a dávali je do souvislosti s údaji o dědičné informaci jednotlivých účastníků pokusů. Soustředili se na tři hlavní ukazatele fyzické kondice – svalovou sílu, práci srdce a schopnost svalů pracovat na kyslíkový dluh.

Všichni účastníci experimentu si z tréninku odnášeli zvýšenou fyzickou kondici. Zdaleka ne všichni si ale vylepšili fyzičku stejnou měrou, i když absolvovali totožný tréninkový program. Rozdíly byly nezanedbatelné. Někomu trénink zabral skutečně razantně, jinému přinášel podstatně skromnější výsledky.

Pohled do dědičné informace odhalil, že genetické dispozice jsou zodpovědné za 72 % rozdílu ve výsledcích tréninku. Zbývající rozdíly ve výsledném efektu cvičení padají na vrub výživy, regenerace a také zdraví včetně zranění. Geny nepřispívají ke všem složkám fyzické kondice stejnou měrou. Rozdíly ve výkonu oběhové systému byly geny ovlivněny ze 44 %. Schopnost svalů pracovat na kyslíkový dluh jen z 10 %.

Důležité je, jaké varianty genů čili alely se v dědičné informace dotyčného člověka sejdou. Už delší dobu je například znám významný vliv genu ACE na vytrvalost, například na výkony horolezců v nadmořských výškách nad 7000 metrů nad mořem.

Dvě alely

Lidé dědí tento gen ve dvou alelách - „dlouhé“ a „krátké“. Vlastníci „dlouhé“ alely mají zjevně lepší výkonnost a jejich organismus reaguje na trénink výrazným zlepšením kondice.

Naopak, vlastníci „krátké“ alely mají výkonnost slabší a také tréninkem se dopracují mírnějšího nárůstu fyzické zdatnosti. Mezi horolezci schopnými zdolávat osmitisícovky bez umělé=ho kyslíku jasně převažují vlastníci „dlouhé“ alely.

Henry Chung a jeho spolupracovníci odhalili celkem třináct genů, jejichž alely významně promlouvají do výsledků tréninku. Nikdo z výzkumného týmu netrpí iluzí, že to je kompletní sada genů, jež výsledky tréninku určuje. Testy na tuto sadu genů a jejich alely ale můžou významně přispět k vypracování individuálních tréninkových plánů pro jednotlivé lidi.

Těžit by z toho zdaleka neměli jen vrcholoví sportovci. Podobně lze na míru sestavit třeba rehabilitační program lidem, kteří se zotavují po nemoci nebo po zranění.