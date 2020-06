Vysloužilý astronaut NASA: „Obrana proti asteroidům musí být efektivnější než reakce na COVID-19“

Pokud svět zareaguje na hrozbu srážky Země s asteroidem stejně, jako to udělal v případě nemoci COVID-19, čeká nás apokalypsa. Alespoň to tvrdí bývalý astronaut NASA Thomas Jones.

„Co se mě týče, nový koronavirus je dobrou případovou studií chyb, kterých je třeba se vyvarovat při plánování toho, jak zabránit dopadu asteroidu,“ řekl Jones serveru Space.com.

A co přesně by se mělo zlepšit? V první řadě je prý zapotřebí, aby vlády i mezivládní agentury více spolupracovaly a chovaly se mnohem transparentněji – což je pravý opak toho, co můžeme pozorovat během právě probíhající pandemie.

Je třeba být připraven v předstihu

Jones uvádí, že jednají-li političtí vůdcové v podobné situaci především ve vlastním zájmu, lze to sice pochopit, ale rozhodně nejde o dobrý model pro řešení hrozby kolize s asteroidem.

„Fragmentovaná, váhavá a nerovnoměrná reakce je receptem na zpoždění a nečinnost, vylučujícím možnosti odklonění asteroidu,“ argumentuje.

To potvrzuje i Lindley Johnson z Planetary Defense Coordination Office, podle něhož je zásadní být připraven v předstihu. „Jedinou otázkou je… kdy,“ konstatoval.