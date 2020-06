Vývoj Starshipu dostal nejvyšší prioritu. SpaceX chce ještě letos uskutečnit zkušební let na oběžnou dráhu Země

Jak jsme vás již informovali, při nedávné explozi byl zničen již čtvrtý prototyp kosmické lodi Starship. Space X se ale rozhodně nevzdává. Podle dostupných informací stále doufá, že zkušební let na oběžnou dráhu Země se uskuteční ještě letos.

„Očekávám, že během nadcházejících týdnů proběhnou první testovací lety do výšky 150 metrů. Budeme to dělat několikrát,“ prohlásil Hans Koenigsmann ze SpaceX v rozhovoru pro německý magazín Der Spiegel. „Pokud všechno bude fungovat, na konci roku chceme jít na orbitu Země. Může to trvat trochu déle,“ dodal.

Zahraniční média připomínají, že výše zmíněný čtvrtý prototyp – SN4 – sice poslední zkoušku nezvládnul, ale i tak vydržel mnohem víc než jeho předchůdci. Mj. úspěšně prošel i kryogenním tlakovým testem, při němž se starší verze zmačkaly jako plechovky.

„S SN4 se SpaceX dostala mnohem dále než s předešlými prototypy a zdá se, že SN5 je připravený na testování,“ komentoval to editor serveru Ars Technica Eric Berger na Twitteru.

To, že vývoj Starshipu má nyní nejvyšší prioritu (kromě věcí, které by mohly snížit rizika spojená s návratem Crew Dragonu z Mezinárodní vesmírné stanice na Zemi) uvedl i sám Elon Musk – a to v interním e-mailu, který získal americký televizní kanál CNBC.