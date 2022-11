Vývoji technologií pro sledování mozků zaměstnanců se věnuje stále více společností

Není žádným tajemstvím, že spousta šéfů by se ráda „dostala do hlav“ svých podřízených. A jak to tak vypadá, již v brzké budoucnosti by to nemusel být zase až tak velký problém.

V posledních letech se totiž objevila řada společností, které právě na takových technologiích pracují. Například izraelská InnerEye uvádí, že její náhlavní soupravy kombinují strojové učení s vrozenou silou lidské mysli, což uživatelům v konečném důsledku pomáhá eliminovat nerozhodnost a pracovat rychleji než kdykoli předtím.

„Propojením lidí a strojů, InnerEye kombinuje to nejlepší z obou světů,“ píše mj. na svých webových stránkách.

Zaměstnavatelé mají zájem

Emotiv – startup sídlící v San Franciscu – pak pro změnu tvrdí, že je schopen monitorovat pohodu zaměstnanců pomocí bezdrátových EEG náhlavních souprav.

Zní to dystopicky? Jistě ano. Ale jak upozorňuje IEEE Spectrum, tento trh se začíná prudce rozvíjet. Otázkou samozřejmě je, zda je to pozitivní či naopak negativní zpráva.

„Myslím, že ze strany zaměstnavatelů je zájem značný,“ komentovala to zakladatelka Institute of Neuroethics, Karen Rommelfanger. „Nevím ale, jestli je značný zájem i ze strany zaměstnanců.“