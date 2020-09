Významný pokrok: Americká houfnice sestřelila střelu s plochou dráhou letu

Armády technologicky vyspělých zemí zavádějí moderní technologie, aby obstály v geopolitice příštích desetiletí. Vývoj a realizace pokročilých zbraňových systémů chce ale svůj čas. Proto se dnes vojenští vývojáři často uchylují k tomu, že vymyslí dílčí specifickou technologii, která poskytuje již existujícím zbraním nové, často pozoruhodné možnosti.

Právě takový přístup byl klíčovým prvkem nedávného unikátního testu, který uskutečnilo americké letectvo ve spolupráci s pozemní armádou. Jak uvedl Will Roper z vedení US Air Force, v průběhu tohoto testu samohybná houfnice M109A6 „Paladin“ poprvé v historii sestřelila simulovanou střelu s plochou dráhou letu.

Podle dostupných informací test proběhl tak, že bombardéry US Air Force sehrály roli „protivníka“ a vypustili šestimetrový dron Composite Engineering BQM-167 Skeeter. To je sofistikovaný cvičný cíl, který může letět rychlostí Mach 0,91. Svými parametry se blíží například populární podzvukové střele s plochou dráhou letu BGM-109 Tomahawk.

Poté zahájil palbu Paladin, který byl vybavený novým zbraňovým systémem Hyper Velocity Gun Weapon System. Díky tomu mohl Paladin použít pokročilý naváděný projektil Hypervelocity Projectile (HVP), který sestřelil simulovanou střelu s plochou dráhou letu.

Jako videohra nebo sci-fi

Roper a řada dalších odborníků jen obtížně skrývají nadšení. Je to poprvé, kdy systém typu tank sestřelil střelu s plochou dráhou letu. Podle Ropera je to jako videohra nebo sci-fi.

Doposud by si jenom málokdo myslel, že je něco takového možné, obzvláště se strojem, jehož první verze sloužily v americké armádě už v šedesátých letech. Jak je ale vidět, když se do věci vloží „chytrý“ projektil, tak to jde. A Roper dodává, že projektil HVP je opravdu výjimečně „chytrý“.

Projektily HVP představují pokročilou naváděnou munici s velmi nízkým třením za letu, která je navržená pro celou řadu typů možného využití a celou řadu zbraňových systémů. Počítá se s nimi pro budoucí elektromagnetické railguny, ale mohou je využívat již existující námořní dělostřelecké systémy, nebo právě pozemní dělostřelecké systémy ráže 155 milimetrů.

Vysokorychlostní design a řídící elektronika těchto projektilů zajišťuje, že se velkou rychlostí a se slušnou schopností manévrování dostanou velmi rychle k cíli, který zasáhnou s vysoko přesností. Zároveň tyto projektily nejsou extrémně velké ani extrémně drahé, což příznivě ovlivňuje jejich uplatnění během vojenských misí.