Vzorky měsíčních hornin odebrané čínským roverem obsahují stopy vody

Při analýzách vzorků lunárního regolitu, odebraných čínským roverem Čchang-e 5 vědci objevili stopy vody. Výsledky své práce zveřejnili v žurnálu Nature Astronomy.

Podle týmu jde o vzrušující doklad toho že „molekuly vody mohou přetrvávat v osluněných oblastech Měsíce ve formě hydratovaných solí“.

Připomeňme, že v roce 2020 NASA oznámila, že její Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) detekovala molekuly vody v kráteru nacházejícím se na jižní polokouli Měsíce.



Návratová kapsle se vzorky shromážděnými při misi Čchang-e 5.

O dva roky později pak byl další důkaz o přítomnosti vody na povrchu naší přirozené družice nalezen právě v rámci mise Čchang-e 5 (tentokrát již přímo na místě).

Tyto poznatky jsou mj. důležité pro plány na vybudování lunární základny, které mají kromě Číny také Spojené státy a v neposlední řadě i Rusko. USA se nicméně obávají, že v těchto pomyslných vesmírných závodech nakonec zvítězí právě bývalá Říše středu.

„Země, která přistane jako první, bude mít schopnost vytvořit precedens pro to, zda budoucí aktivity na Měsíci budou prováděny otevřeně a transparentně nebo restriktivnější způsobem,“ varoval letos na jaře předseda House of Representatives Committee on Science, Space and Technology Frank Lucas.