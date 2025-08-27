Vzpomínáte na skákající supersport z Číny? Jeho ostrá verze teď překonala rychlostní rekord pro produkční elektromobily

Společnost BYD oznámila, že její supersportovní model Yangwang U9 Track Edition stanovil nový světový rychlostní rekord pro produkční elektromobily. Rychlosti 472,41 km/h dosáhl 8. srpna 2025 na testovací dráze ATP Automotive Testing Papenburg v Německu. Za volantem seděl profesionální pilot, Němec Marc Basseng, který byl také u předchozího rekordu – v roce 2024 na stejné dráze dosáhl rychlosti 438,7 km/h s japonským vozem Aspark Owl (podrobněji zde).
Podle seznamu oficiálně potvrzených rychlostních rekordů na Wikipedii by U9 Track Edition byla nejrychlejším produkčním vozem bez ohledu na pohon, ale i sama automobilka zůstává u skromnějšího titulu „nejrychlejší produkční elektromobil“. Existuje totiž změřený pokus, při kterém Bugatti Chiron Super Sport 300+ jel 490 km/h, ale kvůli bezpečnosti měl trubkový rám, který v sériovém voze není. Pak je tu Koenigsegg Jesko Absolut, jehož maximálka se odhaduje až na 560 km/h, ale oficiálně potvrzený test ještě neproběhl.
Skákající bestie
U9 je první sériově vyráběné auto s 1200V architekturou. Základní verze má čtyři motory o celkovém výkonu 960 kW (1304 koní) a na stovku zrychlí za 2,36 sekundy, při testech naměřená maximální rychlost je 392 km/h. Právě tento supersport se proslavil aktivním podvozkem, který mu umožňuje třeba i skákat přes překážky:
Track Edition má motory o špičkovém výkonu 555 kW, celkem tedy 2 220 kW (necelé tři tisíce koní) a jde o nejsilnější produkční auto všech dob. Základní U9 stojí kolem pěti miliónů korun, cena U9 Track Edition zatím nebyla oznámena. BYD už rozjel své aktivity i na českém trhu, je tedy možné, že se časem dočkáme i modelu U9.