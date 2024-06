Warpové pohony mimozemských kosmických lodí by ve vesmíru mohly zanechat snadno detekovatelné stopy

Tým výzkumníků z Oxfordu a Max Planck Institute se zamyslel nad otázkou, jaké důsledky pro naši snahu o nalezení mimozemšťanů by mělo, pokud by nějaké technicky vyspělé civilizace využívaly pro cestování vesmírem warpový pohon.

Z dosud nerecenzovaného článku zveřejněného na serveru arXiv plyne, že v takovém případě bychom jejich existenci teoreticky mohli odhalit pomocí nástrojů typu Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

Koncept tohoto pohonu je zjednodušeně řečeno založen na myšlence vygenerování warpové bubliny, která by obklopovala kosmickou loď a způsobovala deformaci okolního časoprostoru (před přídí by se zmenšoval, za zádí zvětšoval). Loď samotná by se pak v bublině pohybovala několikanásobně rychleji než světlo.



Kosmická loď využívající warpový pohon by musela být uzavřena v bublině normálního časoprostoru.

A právě v důsledku případného kolapsu této bubliny by vznikly gravitační vlny, které by se výrazně lišily od těch, jaké známé v současnosti.

„Celkově je signál velmi odlišný od typických kompaktních binárních koalescencí pozorovaných detektory gravitačních vln a více podobný událostem, jako je kolaps nestabilní neutronové hvězdy nebo čelní kolize dvou černých děr,“ uvádějí vědci.

Zatím jen sci-fi

Pro nás lidi je warpový pohon pochopitelně jen sci-fi. I kdybychom nakrásně dokázali zajistit obrovské množství energie potřebné k vytvoření bubliny, nevíme např. jak vyřešit problém s jejím ovládáním (jakmile by se jednou uzavřela, byla by neovladatelná zevnitř i zvenčí, neboť informace nadsvětelnou rychlostí putovat nemůže).

Další velkou výzvu představuje rovněž stabilita. „Pokud je nám známo, neexistuje žádná stavová rovnice, která by v průběhu času udržovala metriku warpového pohonu ve stabilní konfigurace,“ píše se ve výše zmíněném článku.

Nelze však vyloučit možnost, že nějaké superinteligentní mimozemské bytosti všechny tyto překážky již dávno dokázaly překonat, nebo třeba právě nyní warp testují.