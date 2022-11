Waymo proměňuje samořídící taxíky v pojízdné meteorologické stanice. V reálném čase vytvářejí mapy počasí

Autonomní vozidla musí čelit mnoha nástrahám – mimo jiné i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Americká firma Waymo je přesvědčena o tom, že tato omezení dokáže překonat tím, že své samořídící taxíky využije jako pojízdné meteorologické přístroje. O neobvyklém záměru informovala na firemním blogu.

„Ve Waymu investujeme do porozumění počasí a jeho vlivu na naše technologie od prvních dnů projektu samořídícího auta společnosti Google. Během této cesty jsme se naučili mnoho věcí, které nám umožnily autonomně jezdit v různých podmínkách, poskytovat lepší služby řidičům a partnerům a rozvíjet naši technologii, abychom mohli v budoucnu obsluhovat více měst.“ uvádí v příspěvku.

Pojízdná meteostanice

Vozidla jsou vybavena sadou senzorů, které, kromě dalších funkcí, pomáhají vytvářet v reálném čase mapu aktuálního počasí. Konkrétně jde například o snímače dešťových kapek na oknech schopné identifikovat podmínky, jako je padající déšť, sníh či mlha.

Nejnovější hardware – kamery, radar a lidar – využívá kapky deště na oknech ke klasifikaci různých povětrnostních podmínek. Vědci již léta používají laserové přístroje k měření vlastností mraků, mlhy, prachových bouří, sněhu a srážek. Použitím podobného přístupu k datům shromážděným základní sadou senzorů a jejich kombinací s kvalitními pozemními daty z meteorologických senzorů viditelnosti se podařilo vytvořit spolehlivou metriku meteorologické viditelnosti.

„Tato metrika umožňuje provádět kvantitativní analýzu počasí v okolí vozidla v reálném čase, aby zjistilo, zda je mlha, prší nebo se děje něco úplně jiného, a rozlišit intenzitu zmíněného stavu počasí. Zjednodušeně řečeno, každé vozidlo Waymo funguje jako autonomní "mobilní meteorologická stanice", poskytující bezprecedentní porozumění počasí v oblastech, kterými projíždíme.“ uvádí Waymo.

A komu to prospěje?

Technologie poskytuje mnohem podrobnější přehled o podmínkách než jaký lze získat z letištních meteorologických stanic, radarů a satelitů. Vozidla mohou například odhalit mlhu na pobřeží, která se valí do vnitrozemí, nebo jemné mrholení, jež by meteorologický radar přehlédl. Zatímco v suché lokalitě, jako je Phoenix, to není tak důležité, v San Franciscu a dalších městech, kde se počasí v jednotlivých čtvrtích může výrazně lišit, to bude mít zásadní význam.

Jak asi tušíte, shromažďování těchto údajů má řadu praktických výhod. Waymo tyto informace využívá ke zlepšení schopnosti umělé inteligence zvládat nepříznivé počasí. Firma také věří, že dokáže lépe pochopit limity svých vozů a stanovit vyšší požadavky na nové samořídící systémy. Stejně jako lidský řidič musí i autonomní systémy důkladně znát své okolí, od vnímání toho, co dělají ostatní účastníci silničního provozu, až po znalost povětrnostních podmínek, ve kterých se pohybují.

Na systém autonomního řízení může mít počasí vliv mnoha způsoby:

Mokré silnice mohou vytvářet odrazy, které kamery vnímají.

Kondenzace – například mlha, opar a déšť – může změnit údaje ze snímačů.

Kapky, nečistoty a led mohou znečistit povrch senzorů podobně, jako tyto prvky znečišťují čelní sklo.

Mokré a zledovatělé silnice mohou být kluzké, což snižuje tření.

Informace o počasí mohou v konečném důsledku přispět k větší praktičnosti služby Waymo One. V současné době totiž nemají společnosti testující autonomní vozidla povolení jezdit za silného deště nebo mlhy. Přesnější údaje tak mohou poskytnout zákazníkům informace o tom, kde je autonomní taxislužba aktuálně dostupná.