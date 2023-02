Webbův dalekohled ukázal neuvěřitelnou citlivost. Stometrový šutr našel na vzdálenost 100 milionů kilometrů

NASA oznámila, že Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) objevil to, co nazývá „extrémně malým“ asteroidem – byť v kosmu je samozřejmě velikost relativní.

Tento konkrétní balvan podle dostupných informací měří 100 až 200 metrů na délku. Je nicméně tím nejmenším, který byl dosud detekován v hlavním pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

Zajímavé je, že k jeho odhalení došlo „zcela nečekaně“, během kalibrace nástroje zvaného MIRI (Mid-Infrared Instrument). Ta ještě navíc z technických důvodů selhala.

„Naše výsledky ukazují, že i ‚neúspěšná‘ Webbova pozorování mohou být vědecky užitečná, pokud máte to správné myšlení a trochu štěstí,“ komentoval to astronom Thomas Müller z Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics.

„Webbova neuvěřitelná citlivost umožnila zaznamenat tento zhruba stometrový objekt na vzdálenost více než 100 milionů kilometrů,“ dodal.

Podle zahraničních komentátorů jde o další pádnou připomínku toho, jak výkonný JWST je – a že dokáže vědcům poskytovat zajímavá data dokonce i různých nestandardních situacích.