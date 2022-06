Webové mapy nám děsně lžou. Skutečnost vypadá úplně jinak a řekneme vám proč

Grónsko je sice největší ostrov na světě, ve srovnání s africkým kontinentem je ale 14× menší . Jak je tedy možné, že na většině webových map vypadá spíše jako další zamrzlý kontinent a skoro větší než zmíněná Afrika?

Odpověď je vlastně docela jednoduchá. Byť dnešní webové mapy nabízejí neuvěřitelný detail a přiblížení, jakmile je oddálíte na celé kontinenty, projeví se jejich principiální geometrický neduh. Odjakživa nám tak trochu lžou, a je to úplně normální.



Ne, takhle svět ve skutečnosti nevypadá (Mapy.cz)

Arktické Česko by bylo velké jako Německo

A jelikož si na to od dob školního zeměpisu už často nepamatujeme, s otevřenou pusou pak zíráme na weby jako The True Size a Country Centered Map Projections, které ukážou velikost libovolného území podle toho, do jaké zeměpisné šířky jej posuneme.

Když Česko přemístíte vysoko nad Skandinávii, rázem bude zdánlivě větší než Německo. A když ho naopak ponížíte k rovníku, smrskne se na úroveň Moravy.



Klam mapových projekcí, aneb Česko v různých zeměpisných šířkách

Jak je to možné? Vše plyne z jedné geometrické nepříjemnosti. Země bohužel nemá tvar žehlícího prkna. Není to rovina, ale všemožně zprohýbaný kulovitý geoid, který musíme nějakým způsobem do roviny teprve promítnout. A to je bez deformace ploch, délek nebo úhlů zhola nemožné.

Do další části – klikněte na šipku – jsme připravili dvě jednoduché, ale často používané projekce. Názorně uvidíte, v čem je problém.