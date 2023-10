WHO chce z vakcín proti chřipce odstranit kmen, který zmizel během pandemie covidu-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek doporučila vyškrtnout běžnou součást vakcín proti sezónní chřipce, která chrání před určitým kmenem viru, protože se zdá, že tento kmen již neexistuje. Chřipkové viry linie B/Yamagata nebyly zjištěny od března 2020, kdy se po celém světě rozšířil pandemický koronavirus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19.

V roce 2020 se objevilo několik dalších chřipkových virů. Explozivní přenos viru SARS-CoV-2 a následná omezení však drasticky narušily šíření a cykly dalších infekčních onemocnění. Sezónní chřipka nebyla v tomto směru žádnou výjimkou, uvádí magazín Ars Technica.

Virus prostě zmizel

Chřipková sezóna na rozhraní let 2020 a 2021 prakticky neexistovala a genetická rozmanitost cirkulujících chřipkových kmenů se dramaticky snížila. Zdá se, že největší újmu utrpěla linie B/Yamagata. Zatímco ostatní kmeny se v následujících letech zotavily a na přelomu let 2022 a 2023 způsobily v USA brzkou a silnou chřipkovou sezónu, kmen B/Yamagata zůstává celosvětově nezvěstný a zdá se, že vyhynul.

Minulý týden se na čtyřdenním zasedání sešli poradci WHO, aby jako obvykle určili složení sezónní chřipkové vakcíny pro jižní polokouli na rok 2024. Dle zveřejněného doporučení nemá být součástí vakcíny složka chránící proti viru B/Yamagata. Je to poprvé od vymizení kmenu viru, kdy zdravotnická agentura doporučila jeho vynechání ve vakcínách.

„Absence potvrzené detekce přirozeně se vyskytujících virů linie B/Yamagata svědčí o velmi nízkém riziku infekce těmito viry,“ napsali poradci WHO v konečném doporučení. „Poradní výbor WHO pro složení chřipkových vakcín proto zastává názor, že zařazení antigenu linie B/Yamagata do kvadrivalentních chřipkových vakcín již není opodstatněné a mělo by být vyvinuto veškeré úsilí, aby tato složka byla co nejdříve vyloučena.“

Riziko opětovného zavlečení

Nejenže virus již nepředstavuje detekovatelnou hrozbu, ale poradci Světové zdravotnické organizace poukázali také na skutečnost, že pokud se proti němu vyrábějí vakcíny – což je proces, který vyžaduje pěstování samotného viru – mohlo by jeho zachování ve vakcíně znamenat riziko opětovného zavlečení.

„I když jsou vakcíny proti chřipce bezpečné a účinné, výroba a používání inaktivovaných a živých oslabených vakcín obsahujících viry linie B/Yamagata představuje teoretické riziko opětovného zavlečení viru do populace. Toto riziko lze zmírnit odstraněním virů linie B/Yamagata z vakcín,“ napsali poradci.

Před vymizením virů linie B/Yamagata kolovaly po celém světě čtyři typy sezónní chřipky a očkování proti sezónní chřipce se zaměřovalo na tři, resp. čtyři z nich (trivalentní a kvadrivalentní vakcíny). Tyto čtyři typy virů zahrnují dva podtypy chřipky typu A (H1N1 a H3N2) a dvě linie chřipky typu B (Victoria a Yamagata).