Workoholiky ve skutečnosti práce nebaví. V nejhorších případech může tato závislost skončit smrtí

Už předchozí studie ukázaly, že workoholici běžně zažívají pocit nevole, často v kombinaci s dalšími negativními emocemi, jako je nepřátelství, úzkost a pocit viny, když neudělají tolik práce, kolik by chtěli. Nejnovější výzkum však ukazuje, že nálada workoholiků – lidí, kteří trpí závislostí na své práci – je obecně horší než u ostatních zaměstnanců, a to i tehdy, když dělají něco, co je baví – například svou vysněnou práci.

„Negativní nálada pozorovaná u workoholiků může ukazovat na zvýšenou hladinu každodenního stresu, a to by mohlo být příčinou vyššího rizika, že se u těchto osob vyvine syndrom vyhoření a kardiovaskulární problémy,“ říká profesor z katedry pro studium kvality života Cristian Balducci ve zprávě pro média. Podrobnosti přinášejí weby StudyFinds a Interesting Engineering.

„Vzhledem k tomu, že workoholici často zastávají vedoucí pozice, může jejich negativní nálada snadno ovlivnit náladu kolegů a spolupracovníků. To představuje riziko, které by organizace měly vážně zvážit a zasáhnout, aby zabránily chování, které přispívá k workoholismu.“ upozorňuje Balducci na možná rizika.

Co je workoholismus? Workoholismus je vzorec chování, kdy se jedinec nadměrně věnuje své práci, často na úkor jiných složek svého života, jako je zdraví, vztahy a volnočasové aktivity. Zatímco silná pracovní morálka a oddanost kariéře jsou obdivuhodné vlastnosti, workoholismus se vyznačuje nadměrným a nutkavým zájmem o práci, který přesahuje to, co je považováno za normální nebo dokonce nezbytné.

Experiment s workoholiky

Aby zjistili, jak se závislí lidé cítí při práci, provedl tým z Boloňské univerzity psychologický test na 139 zaměstnancích pracujících na plný úvazek. Úroveň závislosti účastníků na práci byla na úplném začátku studie hodnocena pomocí psychologického vyšetření.

Následně vědci analyzovali náladu a vnímání pracovní zátěže těchto pracovníků v průběhu dne pomocí aplikace v jejich telefonech. Respondenti museli po dobu jednoho týdne každých 90 minut během pracovní doby odesílat odpovědi na krátké dotazníky. „Shromážděné údaje ukazují, že ti nejpracovitější zaměstnanci mívají v průměru horší náladu než ostatní,“ konstatuje Balducci.

Navzdory původním předpokladům tato studie naznačila, že ti, kteří jsou závislí na práci, nemají ze své pracovní činnosti větší potěšení bez ohledu na své pracovní vytížení. Výsledky potvrzují, že stejně jako u jiných forem závislosti na chování a návykových látkách ustupuje počáteční euforie negativnímu emočnímu stavu, který člověka prostupuje i během práce.

Ani práce náladu nezlepší

Kromě toho vědci zjistili, že workoholici mají během dne mnohem častěji negativní náladu bez ohledu na vnější faktory. „Tento prvek může pramenit z neschopnosti workoholiků umírnit své investice do práce, což má za následek výrazný pokles prožitků spojených s odpojením a zotavením a souběžné upevňování negativního afektivního tónu,“ naznačuje první autor studie – vědecký pracovník z univerzity v Trentu Luca Menghini.

Výsledky, publikované v odborném časopise Journal of Occupational Health Psychology, také ukazují, že ženy jsou k workoholismu náchylnější než muži. Vědci to vnímají jako důsledek genderových očekávání, která jsou stále hluboce zakořeněna v naší kultuře. Autoři studie se domnívají, že workoholismus je nebezpečný a v některých případech může dokonce způsobit smrt.

„Organizace musí v této otázce vysílat pracovníkům jasné signály a vyhnout se tomu, aby podporovaly atmosféru, v níž je práce mimo pracovní dobu a o víkendech považována za normu,“ uzavírá profesor Balducci. „Naopak je třeba podporovat prostředí, které odrazuje od nadměrného a nefunkčního investování do práce, podporovat politiku odpojování, specifické vzdělávací aktivity a poradenské intervence.“