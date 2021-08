Xiaomi CyberDog je robopsisko jak z hollywoodského sci-fi. Také vám něco připomíná?

Nastává čas robopsů? Už tu pobíhá Spot od Boston Dynamics, který po letech vývoje loni šel do prodeje. Teď se objevuje další a vypadá podobně. Jmenuje se Xiaomi CyberDog a také jeho užití bude podobné.

Xiaomi ukázalo jen prototyp a zatím neuvádí, co se CyberDogem zamýšlí. Víme jen, že robot bude open-source a skrývá „nepředvídatelné možnosti“. To v reálu znamená, že je to čtyřnohý robot schopný reakce na hlasové povely, podle Xiaomi se dokáže chovat jako domácí mazlíček.

Ale přirovnání k reálnému psovi je spíše jen marketingový obrat pro širokou veřejnost, důležitější jsou technické specifikace. Firma uvádí, že CyberDog je dostatečně mrštný, aby zvládal salta vzad, dokáže běhat rychlostí 3,2 m/s, váží 3 kilogramy a v jeho jádru je AI platforma Jetson Xavier od Nvidie.

Mašina je vybavena celou řadou senzorů, ultraširokoúhlou čočkou a několika kamerami, například Intel RealSense D450. Nechybí ani GPS modul a když se vše zkombinuje, CyberDog se dokáže pohybovat poloautonomně, povely přijímá přes mobilní aplikaci.

Přes tři USB-C porty a jeden HDMI lze přidat další hardware: např. panoramatické kamery, lidar senzory a vyhledávací světla, aby CyberDog mohl pomoct při záchranářských akcích.

Zatím není v plánu masová výroba, firma dá k dispozici jen tisíc kusů pro „fanoušky, inženýry a robotické nadšence“. Očekávaná cena je pouhých 1 540 dolarů (cca 33 356 korun), CyberDog se tak stane nejlevnějším čtyřnohým robotem na trhu. Dosavadní cenový výherce byl čínský robopes Unitree za 2 700 dolarů.

Boston Dynamics Spot vychází na 74 500 dolarů, u něj ovšem nejde jen o technologickou vizi, ale reálný produkt schopný mnoha úkonů. Spot od svého oficiálního zveřejnění začal pomáhat mimo jiné lékařům, vojákům i policistům, na Havaji například skenuje lidi bez domova, zda nemají symptomy covidu.

S příchodem dalších robopsů bude zajímavé sledovat, zda tento směr robotiky skutečně najde široké využití. Navíc jak už to bývá, levnější konkurenční produkty by hypoteticky mohly vyvinutou tlak na to, aby zlevnil i Spot.