Xiaomi začalo prodávat brutální elektromobil Ultra, navíc za dumpingovou cenu. Za dva roky nakoupíme i v Česku

Na začátku byl sedan SU7. Pak Xiaomi představilo vrcholnou verzi SU7 Ultra a dlouho to vypadalo, že půjde pouze o showcar, prototyp na překonávání rekordů. Teď padlo oznámení, že se Ultra začíná prodávat.

Produkční verze vypadá civilněji než okruhový speciál, který řádil na Nürburgringu. Má méně karbonu, méně spoilerů, ale technika je pořád extrémní: Tři elektromotory s kombinovaným výkonem 1 138 kW (vepředu 288 kW a vzadu 2× 425 kW). Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá sedan za 1,98 sekundy, maximální rychlost je 359 km/h.

V podvozku je NMC baterie CATL Qilin 2.0 s kapacitou 93,7 kWh a ultra rychlým nabíjením. Z 10 % na 80 % se umí dostat za 11 minut.

Standardní SU7 se na internetu proslavilo tím, že má poněkud poddimenzované brzdy. Bohužel to mnozí řidiči zjistili jen pár sekund před nárazem do bariéry na okruhu. Ultra by tento problém mít neměla, vepředu si vozí 430 mm karbon-keramické kotouče a třmeny Akebono se 6 pístky, zadní jsou se 410 mm jen o trochu menší a mají 4 pístky. Auto těžké 2 360 kg má ze 100 km/h zastavit na 30,8 metru. Zastavit z rychlosti 180 km/h by mělo desetkrát za sebou bez snížení účinnosti brzd.

První cena SU7 Ultra byla oznámena loni v říjnu: 814 900 yuanů, tedy asi 2 675 000 Kč. Teď ale šéf Xiaomi Lei Jun přišel s novou cenovkou. Ultra bude začínat na 529 900 yuanech, asi 1 739 000 Kč, tedy o 35 % méně. Za původní cenu se bude nadále nabízet limitovaná edice pojmenovaná po německém Nürburgringu. Právě na tomto okruhu si SU7 Ultra zapsala rekord pro nejrychlejší čas, jaký tam kdy zajelo čtyřdveřové auto.



Šéf Xiaomi Lei Jun a jeho nejnovější a nejostřejší hračka.

Během prvních 10 minut od začátku prodeje přišlo 6 900 závazných objednávek, během dvou hodin se dostaly na 10 000, což byl zároveň původní plán Xiaomi na roční produkci Ultry.

Evropská expanze

Čínské automobilky mimo svou domovinu bojují s mizerným povědomím o značce. Xiaomi toto nehrozí, protože si díky prodejům elektroniky vybudovalo jméno po celém světě a správně jej umí vyslovit i mnozí Češi. Od roku 2027 se v [siao-mi] svezeme asi i v Česku.

Xiaomi je v automobilovém světě naprostý nováček. Celý projekt byl spuštěn v roce 2021 a vede jej přímo zakladatel firmy Lei Jun. Jedním z důvodů, proč se Xiaomi do tak náročného oboru pustilo, byla diverzifikace portfolia firmy.

Lei Junovi se nelíbil odliv jeho inženýrů, mířících do rostoucích čínských automobilek a tak se rozhodl udělat auto vlastní. Určitý vliv na začátek nového projektu ale mělo i zjištění, že v roce 2021 americká vláda zařadila Xiaomi do seznamu firem podporujících čínskou armádu, a tedy zakázala Američanům do Xiaomi investovat. Ze seznamu se sice firma brzy zase dostala, ale o projektu už bylo rozhodnuto a kolem 10 miliard dolarů na vznik vozu vyhrazeno.

Rychlý úspěch

Sedan SU7 byl uveden loni na jaře a ihned se dostavil úspěch. První rok chtělo Xiaomi prodat 100 000 kusů, nakonec se ale podařilo dodat téměř 140 000 kusů, objednávek bylo dohromady téměř 250 000. Extrémní verze Ultra chtěl Lei Jun prodávat 10 000 kusů ročně, už čtyři dny po otevření objednávek jich ale měl přes 20 000.

Letos se začne prodávat již představené SUV Xiaomi YU7 a ukáže se také větší sedmimístné SUV s prozatímním kódovým označením N3. To pravděpodobně nabídne i možnost prodlužovače dojezdu, tedy asi se dočkáme i spalovacího motoru s logem Xiaomi.



Xiaomi YU7.

Továrna Xiaomi je momentálně projektovaná na výrobu 300.000 kusů vozů ročně, což ale zřejmě nebude stačit. Přesto je už téměř jisté, že se auta Xiaomi podívají oficiálně i na světové trhy. Na veletrhu MWC prezident firmy William Lu potvrdil, že s exportem se začne už v roce 2027.

Možná trochu překvapivě také řekl, že investoři neměli příliš důvěru v úspěch celého automobilového dobrodružství Xiaomi. Častým názorem prý bylo, že firma s auty začala pozdě a promeškala nejlepší příležitost pro vstup na nový trh. A že pokud se jí na něm nebude dařit, může do problému stáhnout i divizi elektroniky. Nakonec se však dostavil rychlý úspěch a tak má firma volné ruce k další expanzi. Sám William Lu hned po veletrhu plánuje navštívit další evropské trhy a zjistit, jaká je situace pro případný vstup.

Auta Xiaomi v Česku

Právě s Evropou se dá počítat. Xiaomi je zde s elektronikou aktivní, úspěšné a dokonce zde svá auta rádo vystavuje. Dočkali jsme se i v Česku, kde se koncem letošního ledna dva kousky ukázaly na premiéře telefonu Redmi Note 14. V kuloárech tiskové konference tehdy zaznívalo, že auta by mohlo Xiaomi v Česku prodávat v roce 2026. Nové vyjádření prezidenta firmy ale tento ročník přepisuje na 2027.

Až na to dojde, může být způsob prodeje podobný tomu v Číně, kde se auta objevují přímo v prodejnách elektroniky Xiaomi. Šéf německé pobočky Xiaomi Alan Chen Li nedávno potvrdil, že firma poprvé otevře své vlastní prodejny v Německu, tedy bez prostředníka jako dosud. A kromě toho začalo Xiaomi hledat nové zaměstnance pro budoucí pobočku v Mnichově, možná tedy přišel čas odsát zaměstnance i evropským automobilkám.