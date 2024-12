Z australské laboratoře zmizely po poruše mrazáku stovky lahviček plných smrtících virů

Australská laboratoř, která se specializuje na virologický výzkum, čelí skandálu. V roce 2021 došlo k vážnému porušení bezpečnostních protokolů, kdy z laboratoře zmizelo 323 vzorků vysoce rizikových patogenů, včetně hantaviru, viru Hendra a lyssaviru. Zmizení vyšlo najevo až v roce 2023 a vyvolalo obavy z možného ohrožení bezpečnosti i životů.

Zmíněné viry způsobují zoonotické nemoci, tedy takové, které se mohou přenášet ze zvířat na lidi. Hantavirus pochází z hlodavců a může způsobit hantavirový plicní syndrom se smrtností kolem 38 %. Virus Hendra, objevující se u netopýrů a koní, je pro lidi ještě nebezpečnější — jeho smrtnost dosahuje až 57 %. Lyssavirus je blízký příbuzný vzteklině, neexistuje na něj žádný lék a je také smrtelně nebezpečný.

Nepořádek při přesunu z porouchaného mrazáku

Vzorky byly uloženy v mrazáku, který se v roce 2021 porouchal. Následné přemístění do funkčních zařízení probíhalo bez dostatečné dokumentace, což vedlo ke zmatkům a ztrátě přehledu. Podle odborníků mohla být část vzorků zničena v autoklávu v souladu s protokoly, nicméně oficiální dokumentace to nepotvrzuje. Všechny zdroje se ale shodují, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by vzorky byly ukradeny nebo zneužity.

Podle hlavního zdravotního úředníka Queenslandu Johna Gerrarda je riziko pro veřejnost minimální. Viry mimo specializované mrazicí zařízení rychle degradují a ztrácejí infekčnost. Důležité také je, že Austrálie dosud nezaznamenala případ hantaviru, ani virem Hendra a lyssavirem se v posledních letech v oblasti nenakazil žádný člověk.

Pomalá reakce byla způsobena chybějící dokumentací a složitou byrokracií při ověřování záznamů. Vyšetřování bylo zahájeno až v roce 2023.

Tohle by se stávat nemělo!

Laboratorní protokoly jsou přísná pravidla pro manipulaci s nebezpečnými vzorky, která mají chránit vědecké týmy i veřejnost. Porušení těchto opatření může mít závažné důsledky, i když není na první pohled zřejmá žádná škoda.

Vedení laboratoře následně oznámilo zavedení opakovaných školení personálu a nařídilo revizi veškerých povolení a audit schválených postupů. Tyto změny by měly minimalizovat riziko dalších incidentů. „Důležité je získat důvěru veřejnosti a ukázat, že se takový incident nebude opakovat,“ zdůraznil australský ministr zdravotnictví Tim Nicholls.

Případ zmizení vzorků ukazuje na slabiny biologických laboratoří a potřebu lepší transparentnosti. I když riziko pandemie zůstává malé, závažné situace, jako byla pandemie onemocnění covid-19, poukazují na nutnost neustálého zdokonalování bezpečnostních opatření.

Zdroje: gizmodo.com, dailymail.co.uk, ibtimes.com.