Z aut mohou zmizet klasické reproduktory. Němci jsou velmi blízko akustické revoluci 

Letošní ročník veletrhu spotřební elektroniky CES je na premiéry opět bohatý. Continental a německý výrobce audiotechniky Sennheiser společně představili novou koncepci v ozvučování aut. Zbavili se totiž konvenčních reproduktorů a k reprodukci hudby používají pouze materiály v autě.

Sennheiser s audiotechnikou do aut už nějakou dobu koketuje. V minulosti se mu do Fiskeru Karma podařilo úspěšně nainstalovat vrchol své akustické dokonalosti v podobě modelu Ambeo, jehož soundbarovou podobu do obýváku si můžete koupit za cenu okolo 65 000 Kč.

Continental zase v minulosti představil speciální systém Ac2ated Sound, který dokáže reprodukovat hudbu bez reproduktorů. Děje se tak pomocí aktuátorů, které způsobují vibrace určitých částí vozidla a vyluzují tak zvuk. Jinak řečeno - palubní deska, obložení dveří nebo i sluneční clonítko mohou reprodukovat hudbu.

K čemu to všechno je? Největší předností je určitě úspora hmotnosti. Sennheiser tvrdí, že toto řešení je až o 90 % lehčí než zavedené systémy. Pravdou je, že subwoofery a zesilovače přeci jenom něco váží a ušetřit nějaké to kilo je vždycky fajn.

Nové řešení může být součástí odtučňovací kůry elektromobilů, nebo pomoct ryze sportovním autům s lepší kvalitou audia bez nutnosti přidávání váhy. Není zatím jasné, kdy se toto nové řešení v autech objeví.

Článek připravila redakce Autorevue.cz