Z čeho vyrábíme elektřinu v Česku a jak je na tom Evropa. Větrem proti uhlí!

V souvislosti s klimatickými změnami, důrazem na snižování emisí CO₂ a rozvojem elektromobility se pozornost veřejnosti stále více soustředí na způsoby výroby elektrické energie. Popíšeme, jak jsme na tom s výrobou elektřiny v Česku, ale také v ostatních zemích Evropy. V následujících kapitolách se může podívat, jaké jsou trendy ve výrobě elektrické energie v rámci EU, a to s vývojem za posledních dvacet let. Zdrojem těchto informací jsou data Mezinárodní energetické agentury (IEA) a statistického úřadu Eurostat. Ty aktuálně poskytují ověřená data do roku 2017, následně jsme proto navázali na zdroje analytické organizace Sandbag/Agora – v grafech je hranice změny zdroje dat vyznačena čárkovanou čarou. Zdrojem našich grafů byl dataset vytvořený touto organizací. Kde se bere elektřina v zásuvce? Poznejte 10 tajemství venkovních stožárů s dráty U zemí, ve kterých převažuje import elektrické energie nad exportem, jsme importovanou kapacitu zobrazili v grafu. Bez této části by grafy některých zemí byly obtížně pochopitelné (Litva, Lucembursko…). Podíly exportované energie v neuvádíme. Cílem grafů je poukázat na rozmanitost řešení pokrytí vlastní spotřeby elektřiny v jednotlivých zemích. Procentuální hodnota uvedená vlevo na ose Y mezi 0 % a 100 % ukazuje podíl obnovitelných zdrojů v roce 2019. Evropská Unie: Jádro, plyn a rostoucí vítr Prvně se podíváme na Evropskou unii jako celek, tedy v součtu všech zemí. Skladba zdrojů je poměrně pestrá, ale jeden trend posledních let je jednoznačný − vzestup podílu větrné energie na úkor spalování černého uhlí. Odklon od spalování černého uhlí je nejen ekologický, ale i ekonomický. V případě hnědouhelných elektráren není ekonomický smysl až tak silný, proto si svůj podíl stále celkem vyrovnaně drží. A proč tolik roste vítr? Odpověď najdete v dílčích grafech jednotlivých zemí v dalších kapitolách, a to u zemí jako je Německo nebo Dánsko. V přímořských oblastech Severního moře staví obrovské větrné farmy, které už se začínají v součtu silně podílet na celkové bilanci. Roste také podíl solární energie, ale ne tak významně.

Česká republika: „Dycky Most“ a silné jádro V Česku se většina elektřiny vyrobí spalováním hnědého uhlí, konkrétně 41 % produkce. Samozřejmě mají silný podíl i jaderné elektrárny, konkrétně 35 %. Dukovany a Temelín jsou sice elektrárny se největším instalovaným výkonem (4×510 MW a 2×1055 MW), ale hnědouhelných elektráren je více a v součtu výkon jaderných elektráren překonají (Prunéřov, Dětmarovice, Tušimice, Počerady...). S obnovitelnými zdroji to u nás moc slavné není. Vodní toky nejsou natolik silné, aby se na nich instalované elektrárny do energetické bilance zapsaly více než čtyřmi procenty. Solární zdroje se i přes rychlou výstavbu podpořenou sporným dotačním programem dostaly zatím jen ke třem procentům. V součtu podíl energie z obnovitelných zdrojů postupně roste a aktuálně dosahuje na 13 %. Silný podíl v tom má i biomasa, opět díky dotační podpoře. Z grafu je patrná snaha o postupný útlum hnědouhelných elektráren, což odpovídá Státní energetické koncepci. Ta se také odráží ve zvyšujícím se výkonu jaderných elektráren, který byl zajištěn například optimalizací turbín v Dukovanech, která probíhala postupně od roku 2005 až do roku 2012. Výkon každého ze čtyř bloků se tím zvýšil z původních 440 MW na 500 MW a efektivitu se podařilo nadále zvyšovat až na současných 510 MW. Jaderná elektrárna Temelín: Prošli jsme 10 vrstvami až do otevřeného reaktoru Podobné optimalizace probíhají i v Temelíně. Jeho bloky byly původně konstruovány s výkonem 1000 MW, ovšem nyní už dodávají 1055 MW a do roku 2022 by měly dodávat každý 1080 MW. Pokud bychom se ale v Česku chtěli zbavit závislosti na spalování hnědého uhlí, optimalizace současných jaderek stačit nebude, bez dostavby dalších bloků se neobejdeme.

Německo: Energiewende na postupu Německý energetický „převrat“ zvaný Energiewende budí rozruch napříč celou Evropou. Němci se rozhodli postupně odstavit jaderné elektrárny a utlumit i výrobu z fosilních paliv. Maximální úsilí věnují rozvoji výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. A z grafu je patrné, že jen nemluví, ale konají. Němci již dosáhli na 40% podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Hlavní podíl na tom má rozvoj větrných elektráren a nezanedbatelné jsou už i ty solární. Přestup na obnovitelné zdroje se přitom daří rychleji, než bylo původně v plánu – ten počítal s 35 % do roku 2020. Jaderné elektrárny v Německu vyrábějí už jen 12 % elektrické energie a dle tamní energetické koncepce by měly být už během roku 2022 vyřazeny úplně. Počítá se rovněž s postupným odstavením uhelných a plynových elektráren. Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně Energiewende je ale komplexní změna přístupu k energii. Kromě toho, že by se mělo dosáhnout na 80% podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů, se počítá také s potřebnou akumulací na vyrovnávání špiček a větším zapojením lokálních zdrojů. Cílem je rovněž celkové snížení spotřeby elektřiny, postupné zvyšování efektivity zdrojů a větší zapojení primárních zdrojů energie.

Dánsko: 71 % energie z obnovitelných zdrojů Velmi zajímavý průběh má vedle Německa také sousední Dánsko. Využívá své geografické polohy, která umožňuje využít větrů vanoucích od Severního moře. Masivní výstavba přímořských větrných farem způsobila, že se větrná energie podílí na energetické bilanci země už 44 %. Spolu se silným podílem elektráren na spalování biomasy a pozvolna rostoucím solárním odvětvím dosáhli Dánové na 71% podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dánsko chce nadále utlumovat podíl uhelných elektráren, na kterých bylo dříve závislé. To se sice daří, ale jen vítr na vyrovnání ztrát nestačí, a tak se země opírá také o import elektrické energie z okolních zemí.

Rakousko: Když máte v zádech Alpy Pojďme nahlédnout k našim jižním sousedům, kde je situace rovněž zajímavá. Rakousko se na ekologické způsoby výroby elektrické energie zaměřuje dlouhodobě a s bohatou zásobou vodních toků s vysokým převýšením má situaci o dost jednodušší. Dlouhodobě tak dosahuje na abnormálně vysoký podíl energie z obnovitelných zdrojů, aktuálně 77 %. Jak je z grafu patrné, podíl vodních zdrojů mírně klesá, což Rakušané kompenzují výstavbou větrných elektráren a importem energie z Česka a Německa. Dříve ke kompenzaci využívali spalování uhlí, ale to už eliminovali na pouhá dvě procenta. Také Rakousko má nyní svou „Energiewende“. Změna energetické koncepce však nespočívá ani tak v eliminaci fosilních paliv, protože už pomalu není co eliminovat, ale ve změně struktury energetických zdrojů. Rakousko hodlá do roku 2030 investovat 2,5 miliardy eur na rozvoj své přenosové sítě, aby byla nachystaná na vzrůstající rozvoj lokálních zdrojů a nutnost vyrovnávání energetických špiček. Koncepce předpokládá, že výrazně vzroste podíl lokálních solárních elektráren, které do roku 2030 dodají až 12 GW energie namísto současného 1 GW. Také podíl větrných elektráren by se měl ztrojnásobit. Kromě přizpůsobení přenosové soustavy se zde proto také investuje do systémů pro ukládání energie, což jsou nejčastěji přečerpávací vodní elektrárny v Alpách.

Polsko: Uhelný baron chystá stavbu jádra U severních sousedů je situace naprosto opačná než v Rakousku. Poláci jsou silně závislí na energii z uhlí a ještě dlouho budou. Podíl energie z obnovitelných zdrojů je zde jen 15 %, a protože zde zcela chybí jaderné elektrárny, je tu výroba elektrické energie spojená se silnou produkcí skleníkových plynů. Pochopitelně je zde ale snaha s tím něco dělat. Polská energetická koncepce si dává za cíl snížit do roku 2040 podíl energie z uhelných elektráren na 50 %. Uhelných elektráren se ale jen tak zbavit nemůže, a tak pracuje na jejich modernizaci a čistší výrobě. Hlavně ale vidí spásu ve výstavbě nové jaderné elektrárny. Měla by být vybudována do roku 2033 a projekt má poměrně silnou podporu polské veřejnosti. Kromě toho se chce Polsko zaměřit na výstavbu větrných farem v přímořských oblastech po vzoru Dánska a Německa.

Slovensko: S minimem CO₂ U našich východních sousedů mají dvě jaderné elektrárny – Jaslovské Bohunice a Mochovce. Díky tomu je podíl energie z jádra 52 % a hojná přítomnost vodních toků k tomu přidává 17 % energie z vodních elektráren. Spalování fosilních paliv je zde v menšině. Situace ale samozřejmě není až tak růžová, jak by se mohlo zdát. Jaderné elektrárny jsou pozůstatkem sovětského vlivu a jejich nutná modernizace není jednoduchá jak z pohledu technického, tak politického. Podobně jako v Česku se rovněž řeší dostavba dalších bloků. Slovensko je v Evropě jinak celkem unikátní v tom, že se zde jen zanedbatelným podílem prosazují větrné elektrárny.

Francie: Jaderná velmoc Francie už dříve vsadila na jádro, a tak je její graf ještě zelenější než na Slovensku. Francie provozuje celkem 58 jaderných reaktorů. Energii rovněž získává z vodních elektráren převážně v alpských oblastech a roste také podíl větrných elektráren. Elektřina z fosilních paliv ve Francii tvoří jen velmi malou část. Ačkoli z pohledu produkce skleníkových plynů působí Francie ekologicky přívětivě, velký počet jaderných elektráren budí naopak negativní reakce. Řada z nich už je totiž poměrně starých a nutné modernizace se táhnou a prodražují. Také ve Francii je proto poměrně silný tlak na zvýšení podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tedy z vody, slunce a větru. 7 nejvýkonnějších jaderných elektráren světa: Temelín ani Dukovany si neškrtnou

Velká Británie a Irsko: Na ostrovech frčí plyn Také ve Velké Británii se snaží snížit závislost na fosilních palivech. V létě se už chlubili nadpoloviční většinou energie z obnovitelných zdrojů (52 %) a dva týdny zde symbolicky fungovali „bez uhlí“, celkový roční průměr podílu energie z obnovitelných zdrojů však činí zatím 36 %. Do roku 2025 se chce ostrovní země zbavit uhlí úplně, se zemním plynem to bude běh na delší trať. Ale cílem Britů je být do roku 2050 „uhlíkově neutrální“ a ve hře je proto výstavba nových jaderných elektráren. Dle loni uniklého vládního dokumentu by jich bylo potřeba ideálně dvanáct, zatím se ale staví jen jedna. Na rozdíl od Polska zde ale není pro jádro velká podpora veřejnosti, a tak to spíš vypadá na podporu lokálních solárních a větrných zdrojů. Na plynu, který se částečně těží přímo na ostrovech, ale část se přivádí plynovodem, je závislé také Irsko. Tomu navíc zcela chybí jaderná energie. O to více ale využívá svou geografickou polohu k produkci energie z větru. Spalování uhlí je zde rovněž na ústupu a už tvoří jen minimum z produkce elektřiny.

Benelux: Jádro a plyn Také v Belgii a Nizozemsku roste podíl elektrické energie z větru, ale není zatím tak silný, jak byste možná čekali. Země se spoléhají především na jaderné a plynové elektrárny, uhlí už je i tady ustupující minoritou. Zajímavým příkladem je pak Lucembursko, což je příklad malé země, které se nevyplatí stavět velké elektrárny. Investuje spíše do menších lokálních větrných zdrojů a většinu energie jinak nakupuje od sousedů.

Zbytek střední Evropy: Nic překvapivého Z hlediska střední Evropy už jsme podrobněji probrali Česko a okolní země. Nakoukněme ještě ale třeba do Maďarska a Slovinska. V obou zemích je znát silný podíl jaderných elektráren. Ale zatímco Maďaři zbytek musí vykrývat plynem a importem, Slovinci hojně využívají vodních toků v Alpách. V obou zemích je však stále nezanedbatelný podíl hnědouhelných elektráren.

Severní Evropa: Co udělá výpadek jádra Na serveru je to celkem pestrý mix. Na grafech Finska a Švédska je vidět využívání jaderné energie a obnovitelných zdrojů. Také zde roste význam větru. Ale mnohem zajímavější je to kousek na východ. Tak třeba Litva v roce 2010 bez náhrady uzavřela svou jedinou jadernou elektrárnu Ignalina. Byla už dosluhující a její vyřazení bylo jednou z podmínek pro vstup Litvy do Evropské unie. Odstavení jaderky znamená v grafu ohromný skok a okamžitou závislost na importované energii, převážně z Ruska. Litevci k tomu snižují i produkci elektřiny z plynu a chtějí jít čistou cestou, vehementně proto staví zejména větrné elektrárny. Další zajímavostí regionu je Estonsko, které má ohromný podíl výroby elektřiny z ropy, respektive ropných břidlic. Sice má výhodu energetické soběstačnosti, protože ropnou břidlici těží na svém území, ale je kvůli tomu černým puntíkem na ekologické mapě Evropy. Těžba a spalování ropné břidlice je větší ekologická zátěž, než co představuje hnědé uhlí. Estonci jsou tedy tlačeni se své závislosti na ropné břidlici zbavit, nebo ji udělat alespoň trochu šetrnější. Snaží se proto kombinovat spalování s biomasou či uhlím, aby snížili emise CO₂. Velkou naději zde budí malé modulární jaderné reaktory, o kterých se vážně uvažuje i v jiných zemích. Estonci by se v tomto směru mohli stát průkopníky, první by měl být zprovozněn do roku 2028.

Jižní Evropa: Od moře fouká Jak elektřinu vyrábějí na jihu Evropy? Ačkoli se tam ze střední Evropy jezdíváme v létě „slunit“ k moři, solární energie se zde využívá zatím jen v minimální míře a v posledních letech vývoj dalších solárních elektráren stagnuje. Větší podíl si získává vítr. Jinak je to mix vždy podle toho, co má daná země k dispozici.