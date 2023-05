Z Floridy startuje stále více raket. Komplikuje to leteckou dopravu

Z Floridy startuje stále více a více raket, což začíná značně komplikovat leteckou dopravu – a americký ministr dopravy Pete Buttigieg z toho rozhodně není nadšený.

Jak uvádí Spectrum News 13, někdejší kandidát na prezidenta Spojených států se k této problematice vyjádřil během nedávné tiskové konference věnované rušení letů.

„Na Floridě nyní dochází k uzavření vzdušného prostoru kvůli komerčním startům do vesmíru dost často na to, aby to znatelně ovlivnilo letové řády aerolinek,“ konstatoval.

Hlavním viníkem SpaceX?

Podobný názor má i profesionální pilot a hostující profesor na Florida Institute of Technology Shem Malmquist, podle kterého kvůli vypouštění raket na letištích panuje stále větší a větší chaos.

Ačkoli Buttigieg nejmenoval žádnou konkrétní firmu, není těžké si domyslet, že během svého projevu myslel především na SpaceX – mj. proto, že mezi ním a Elon Muskem již několik let nepanují právě ty nejlepší vztahy.

Např. v novém rozhovoru pro Associated Press bývalý starosta South Bend kritizoval skutečnost, že asistenční systém Tesly se nazývá Autopilot, což je vzhledem k okolnostem silně zavádějící.