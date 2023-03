Z jaderné elektrárny v Minnesotě uniklo 1,5 milionu litrů radioaktivní vody. Obyvatelé byli informováni až po čtyřech měsících

Koncem listopadu loňského roku uniklo z jaderné elektrárny Monticello v americkém státě Minnesota přibližně 1,5 milionu litrů vody obsahující tritium – radioaktivní izotop vodíku. Obyvatelé žijící v blízkosti elektrárny překvapilo, že úřady čekaly téměř čtyři měsíce, než je informovaly o úniku radioaktivní vody ze zařízení.

Elektrárna společnosti Xcel Energy se nachází na břehu řeky Mississippi asi 56 kilometrů od Minneapolisu. Nejbližší obydlená oblast je od ní vzdálena necelé dva kilometry. „Stalo se to v listopadu? Bylo by fajn to vědět, když bydlíme hned vedle elektrárny,“ řekl místní zpravodajské stanici KSTP obyvatel Monticella Daniel Fure. „Veřejnost by měla vědět, co se děje.“

Co se stane v Monticellu, zůstane v Monticellu

Další obyvatelé si na oficiální stránce města Monticello na sociální síti Facebook vybíjeli svou frustraci z toho, že se jim nedostává informací, poté, co úřad sdílel tiskovou zprávu společnosti Xcel Energy o incidentu. Deník The Independent se proto obrátil s žádostí o vyjádření na americkou Agenturu pro ochranu životního prostředí, ministerstvo zdravotnictví státu Minnesota a společnost Xcel Energy.

Energetická firma v tiskové zprávě uvedla, že uniklá voda byla zadržena, nebyla zjištěna mimo zařízení, ani se nedostala do pitné vody. Nepředstavuje proto žádné zdravotní a bezpečnostní riziko pro místní komunitu či životní prostředí.

Firma Xcel Energy informovala Komisi pro jaderný dozor (NRC) a stát Minnesota 22. listopadu, tedy ve stejný den, kdy byl potvrzen únik. Následná analýza ukázala, že pocházel z vodovodního potrubí vedoucího mezi dvěma budovami. Dosud se podařilo zachytit asi čtvrtinu uniklého tritia.

Informace až po čtyřech měsících

„V této komunitě také žijeme a pracujeme a bezpečnost stovek našich zaměstnanců v Monticellu a okolí je pro nás nejvyšší prioritou,“ napsal deníku The Independent zástupce společnosti Xcel Energy Theo Keith. „Chápeme, že je důležité rychle informovat komunity, kterým sloužíme, pokud situace bezprostředně ohrožuje zdraví a bezpečnost. V tomto případě však k takovému ohrožení nedošlo.“

„Nyní, když jsme problém důkladně prošetřili, únik omezili a vytyčili další postup, jsme v situaci, kdy se můžeme s veřejností podělit nejen o to, co již bylo učiněno, ale i o to, co budeme dělat dál. Toto načasování nám umožňuje poskytnout co nejpřesnější a nejúplnější informace o situaci.“ konstatoval Keith.

Tritium je radioaktivní izotop vodíku, který se přirozeně vyskytuje v životním prostředí a je běžným vedlejším produktem provozu jaderných elektráren. Podle NRC vyzařuje slabou formu záření beta, která se nešíří příliš daleko a nemůže proniknout lidskou kůží. Osoba, která by se napila vody z úniku, by dostala jen malou dávku.