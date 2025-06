Z kola elektrokolo za 10 sekund. Kamingo se vejde do batohu, stojí pár dolarů a ujede až 90 km

Ten nápad není originální, konverzních kitů, které z obyčejného kola udělají elektrokolo, je plný internet. Kamino je unikátní v jednoduchosti instalace, výrobce dokonce prohlašuje, že konverze trvá pouhých 10 sekund! Jak je něco takového možné?

Pro první instalaci to určitě platit nebude. Na řídítka patří drobný ovladač, do rámu držák na baterii, který díky válcovému tvaru připomíná držák na lahev, a konečně motůrek, který přenáší energii na zadní pneumatiku pomocí válce s gumovým povrchem. Ale před každou další jízdou už to bude opravdu rychlé – vložit baterii do košíku, zacvaknout motor na kovou patici a může se jet.



Tady vypadá design opravdu čistě, ale za prvé je to render, za druhé si přidejte kabely. Na fotkách v galerii už vidět jsou.

Parametry:

výkon: jmenovitý 250 W, špičkově až 700 W

jmenovitý 250 W, špičkově až 700 W maximální rychlost: 25 km/h (daná zákonem)

25 km/h (daná zákonem) kapacita baterie: 266 Wh

baterie: 266 Wh dojezd: až 90 km při nejnižším stupni přípomoci

až 90 km při nejnižším stupni přípomoci hmotnost: 0,9 kg, baterie 1,4 kg

0,9 kg, baterie 1,4 kg nabíjení: 3 hodiny, magnetický konektor

Při jízdě lze přepínat mezi třemi jízdními režimy: Standby (motor je odkloněný, nepomáhá), Assist (motor pomáhá podle toho, jak šlapete) a Cruise (nemusíte šlapat, jízda se ovládá páčkou na řídítkách, nicméně evropská legislativa tento režim nedovoluje). Mobilní aplikace (Android, Apple iOS) vás provede instalací, umožňuje zamknout motor, ukáže stav baterie a jízdní data.



Kamingo je vhodné pro všemožné rámy, do kterých lze upnout patici motoru, a pro pneumatiky s jemnějším vzorkem. Také se budete muset smířit s absencí blatníku.

Hlavním trumfem má být cena. Projekt Kamingo se představil na právě probíhajícím veletrhu Eurobike, zároveň se rozjela kampaň na Kickstarteru. Firma si řekla o 10 tisíc dolarů, už v po pár dnech nasbírala více než milión, takže by realizaci nemělo bránit vůbec nic. Crowdfundingová cena je 349 dolarů, tedy asi 7 500 Kč, pak prý bude stát 589 dolarů, tedy asi 12 500 Kč. K prvním zákazníkům se má Kamingo dostat v prosinci 2025.

Kamingo v pohybu: