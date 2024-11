Z Londýna do New Yorku za 3,5 hodiny? Zkušební stroj Boom Supersonic dosáhl rekordní výšky

Před více než dvaceti lety jsme se rozloučili s legendárním Concordem, jehož poslední let ukončil éru komerčního nadzvukového létání. Důvodem byly vysoké provozní náklady a hlučné sonické třesky, které v roce 1973 vedly k zákazu nadzvukových letů nad pevninou. Nyní firma Boom Supersonic se svým experimentálním letounem XB-1 dokazuje, že moderní technologie mohou tyto překážky překonat a vrátit zpět cestování rychlejší než zvuk.

XB-1, označovaný také jako „Baby Boom,“ je technologický demonstrátor pro budoucí komerční letoun Overture. Jeho cílem je během testovacích letů postupně dosáhnout rychlosti Mach 1. Stroj o třetinové velikosti využívá pokročilé materiály a speciální přívody vzduchu, které umožňují účinnější zrychlení. Díky tomu zvládl 16. listopadu během osmého testovacího letu bez aktivního stabilizačního systému dosáhnout výšky 7632 metrů (25 040 stop) a rychlosti Mach 0,82 (přibližně 1 012 km/h).

Problémem nadále zůstává sonický třesk

Jedním z klíčových úspěchů programu XB-1 je schopnost pilotovat letoun bez závislosti na stabilizačním systému, který automaticky upravuje letové parametry. Osmý let tak testoval chování stroje při vypnutém stabilizačním systému, což je podmínka pro dosažení supersonických rychlostí. Stroj bez problémů obstál, což je důkazem precizního návrhu a bezpečnosti konstrukce.

Problémem však nadále zůstává sonický třesk – hlasitý zvuk při překročení rychlosti zvuku, který se týká nikoli jen XB-1, ale i chystaného modelu Overture. Boom Supersonic proto plánuje provozování komerčních letů nad pevninou pod rychlostí zvuku, aby se tomuto problému vyhnul. Zajímavostí je, že NASA pracuje na letounu X-59, který má údajně sonický třesk zmírnit na úroveň hluku srovnatelného se zavřením dveří auta.

Po XB-1 bude následovat model Overture, který by měl přepravovat až 80 pasažérů rychlostí Mach 1,7 (2 099 km/h). Let z New Yorku do Londýna by s tímto strojem mohl trvat pouhé tři a půl hodiny. První lety jsou plánovány na rok 2029, přičemž cena letenek by mohla být výrazně nižší než u Concordu. Boom plánuje vyrábět až 33 letadel ročně.

Nejen rychlý, ale i ekologický

Overture bude výrazně ekologičtější díky využití stoprocentně udržitelného leteckého paliva a úspornějším motorům Symphony, které firma vyvíjí ve spolupráci s partnery GE Additive a StandardAero. Cílem je snížit spotřebu paliva o 20 až 30 %, což by mělo přispět nejen k udržitelnosti, ale také ke snížení provozních nákladů a tím pádem i k nižší ceně letenek.

Klíčovou překážkou zůstává legislativa. V USA platí od roku 1973 zákaz supersonických letů nad pevninou. NASA však plánuje testovací přelety X-59 nad městy, aby zjistila, zda obyvatelstvo akceptuje tišší sonický třesk jejich stroje. Pokud uspěje, pak by mohlo v roce 2027 dojít ke změnám stávající legislativy.

Boom Supersonic možná přibližuje éru, kdy bude možné cestovat rychlostí téměř dvakrát vyšší, než je rychlost zvuku. Kombinace technologií, ekologického přístupu a lepší ekonomická stránka může být příslibem revoluce v letecké dopravě. A kdo ví, možná se nadzvukové létání zase stane běžnou součástí našich životů, stejně jako kdysi Concorde.

Zdroje: boomsupersonic.com, gizmodo.com, livescience.com, interestingengineering.com.