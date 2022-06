Z Los Angeles do Tokia za hodinu. Hypersonické letadlo Stargazer má létat devětkrát rychleji než zvuk

Pokud si nadmíru ceníte svého času, pak by vás mohla zaujmout představa cestování na palubě hypersonického letadla společnosti Venus Aerospace. Firma se sídlem v texaském Houstonu se tento týden podělila o rendery dopravního letadla označovaného jako Stargazer, které chce postavit.

Stroj, připomínající svým tvarem papírovou vlaštovku, má mít kapacitu pro dvanáct cestujících. Měl by se pohybovat rychlostí až 9 Ma, tedy 11 025 kilometrů za hodinu. Let z amerického Los Angeles do japonského Tokia by tak mohl zvládnout zhruba za hodinu, zatímco dnešní dopravní letadla na tuto trasu potřebují 11 hodin.

Lety na hranici vesmíru

Přestože firma označuje Stargazer jako „kosmické letadlo“, ve skutečnosti se tento stroj do vesmíru nepodívá. Měl by se pohybovat v maximální výšce 170 000 stop (asi 52 kilometrů), tedy hluboko pod Kármánovou hranicí nacházející se ve výšce 100 kilometrů, jež je všeobecně přijímána jako hranice mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem.

Stargazer by měl startovat pomocí proudových motorů stejně jako běžné letadlo. V další fázi letu – až bude v dostatečné výšce – by přešel na raketový pohon. Technický ředitel Andrew Duggleby uvedl, že první pozemní test Stargazeru očekává nejdříve v roce 2025. Po něm pak bude následovat „ne méně než pět let letových zkoušek, aby byla zajištěna bezpečnost, spolehlivost a výkon“.

V ideálním případě by letenky na Stargazer mohly stát přibližně stejně jako letenka do první třídy v běžném komerčním letadle. To je však jen předpoklad – dle Dugglebyho je k určení konečné ceny potřeba ještě vyřešit celou řadu proměnných.

Milionové investiční injekce

V tuto chvíli není jasné, kdy má firma v plánu zhotovit prototyp v plném měřítku, ani kdy by letoun mohl být připraven pro komerční provoz. Venus Aerospace také uvažuje o stavbě hypersonického dronu, nicméně pro tento typ stroje zatím nebyly zveřejněny žádné rendery ani informace.

Od svého založení v roce 2020 firma získala investice ve výši 32 milionů dolarů ze soukromých zdrojů a další milion dolarů od vlády. Finance jí mají pomoci se splněním hlavního cíle v podobě vysokorychlostního letadla.

Jádro Venus Aerospace tvoří veteráni z oblasti letectví, armády, výzkumu a vývoje, kteří se v současné době zaměřují na tři hlavní oblasti: raketový motor nové generace s nulovými emisemi, inovativní tvar letadla a špičkový chladicí systém, který umožní letounu Stargazer startovat ze stávajících kosmodromů bez potřeby nové infrastruktury.

Konkurence nespí

Firma uvádí, že v uplynulém roce „rychle rostla“, a dodává, že „navrhla a postavila svůj ukázkový motor, provedla klíčové experimenty v hypersonických aerodynamických tunelech a testovacích zařízeních po celých USA a zahájila pozemní testování na kosmodromu v Houstonu“.

Další firmou, která se zaměřuje na cestování vysokorychlostními letadly, je coloradský Boom. Ten pokračuje ve vývoji nadzvukového letounu Overture, jež má přepravit až 75 cestujících a letět rychlostí 1,7 Ma, což je téměř dvojnásobek rychlosti nejrychlejších dopravních letadel současnosti.

Ačkoli má Boom před sebou ještě spoustu konstrukčních prací a testování, zaujal svými plány americké aerolinky United Airlines natolik, že předběžně souhlasily s nákupem až 50 letadel s cílem uvést je do komerčního provozu v roce 2029.