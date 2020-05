Z nebe nad Afrikou padaly kusy kovu. Byly to trosky čínské rakety Long March 5B

V pondělí doslova spadl z nebe velký kus čínské rakety Long March 5B. Stal se tak jedním z největších člověkem vyrobených předmětů, který z vesmíru nekontrolovaně dopadl na povrch naší planety. Dle původních předpokladů měly trosky stroje skončit v Atlantském oceánu.

Nakonec to ale (doslova) dopadlo jinak – zpravodajský server Afrik Soir informoval o několika kovových předmětech, které dopadly na území Pobřeží slonoviny. Největší kus – přibližně deset metrů dlouhá trubka – spadl do obydlené oblasti, konkrétně do vesnice Mahounou. Pád kovového objektu byl doprovázen několika záblesky a hlukem, slyšitelným v několika okolních okrscích.

Trosky bombardovaly Afriku

Další kovové trosky dopadly v okolí měst Bouaké, Tiébissou, Dimbokro a Bongouanou. V městečku N’Guinou dokonce pronikl kus, vážící asi padesát kilogramů, střechou rodinného domu. Naštěstí se všechny incidenty obešly bez zranění a ztrát na životech.

Místní četnictvo zahájilo vyšetřování, jehož cílem je potvrdit hypotézu, že se jedná o trosky čínské rakety. Lze předpokládat, že místní samospráva pak bude vymáhat náhradu materiálních škod, způsobených dopady úlomků.

Může za to čínská raketa!

Dosavadní zjištění ukazují, že se jedná o části čínské rakety Long March 5B. Ta odstartovala do vesmíru 5. května a úspěšně splnila svou misi, avšak sestup její nosné části neproběhl podle předpokladů. Zůstala totiž na nestabilní oběžné dráze kolem naší planety a odborníci předpověděli její pád do atmosféry na začátek tohoto týdne.

Podobné události obvykle končí destrukcí, kdy objekt shoří v atmosféře. Long March 5B je však mimořádně velká raketa o rozměrech 30 × 5 metrů a váze 21 tun. Masivnější objekty mají šanci průchod atmosférou přežít a dopadnout na zemský povrch.

Nejde o první případ, kdy na Pobřeží slonoviny dopadly objekty z vesmíru. V noci z úterý na středu 31. ledna tohoto roku našli rolníci na severu země poblíž vesnice Djorofa na stromě visící objekt, který byl později označen jako satelit.