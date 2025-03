Z největšího jaderného reaktoru v Evropě uniklo sto tisíc litrů radioaktivní vody

Z finské jaderné elektrárny Olkiluoto uniklo přibližně sto kubíků mírně radioaktivního chladiva. Provozovatel zařízení Teollisuuden Voima (TVO) ujistil, že incident ze 7. března letošního roku „nepředstavoval žádné riziko pro personál, životní prostředí nebo jadernou bezpečnost“. Nehoda se přihodila během plánované roční odstávky, která byla potrvá až do začátku května.

Příčinou úniku byla lidská chyba – před zahájením procesu plnění nebyl řádně utěsněn poklop v bazénu reaktoru. Jako chladivo se zde používá voda, která v normálním provozu koluje mezi tlakovou nádobou reaktoru a parogenerátorem, kde předává teplo sekundárnímu okruhu.

Mírně radioaktivní chladicí kapalina

Tato kapalina obsahuje jen stopová množství radioaktivních izotopů a běžně zůstává uvnitř uzavřeného chladicího okruhu. Tentokrát se však dostala do některých zabezpečených prostor ochranné obálky reaktoru a podlahového odtokového systému, kde by za běžných okolností neměla co pohledávat.

Radioaktivní dopad byl minimální a nehrozilo znečištění životního prostředí. TVO reagovala okamžitě: zahájila dekontaminaci a upravila přístupové oblasti, aby ochránila personál.

Jaderná elektrárna Olkiluoto

„Význam události pro radiační bezpečnost byl nakonec nízký, a to díky rychle přijatým bezpečnostním opatřením,“ uvedla TVO. Finský úřad pro radiační a jadernou bezpečnost (Säteilyturvakeskus; STUK) byl informován okamžitě po zjištění úniku a dohlížel na následná opatření. STUK ocenil, že provozovatel reagoval na incident promptně a zahájil okamžitá opatření k řešení situace.

Olkiluoto 3 není jen tak ledajaký reaktor. Tento kolos typu EPR (European Pressurized Reactor) s výkonem 1600 megawattů (tj. o 42 % vyšším než celý Temelín) drží primát coby největší jaderný reaktor v Evropě a třetí nejvýkonnější na světě (po reaktorech v Číně).

Údržba bude pokračovat podle plánu

Výstavba tohoto bloku představuje učebnicový příklad zpožděného projektu – zahájena byla v roce 2005 a měla být dokončena v roce 2009. Do plného komerčního provozu se však reaktor dostal až v květnu 2023. Nyní pokrývá přibližně 14 % finské spotřeby elektrické energie.

Výstavba třetího bloku

Současná odstávka je pro Olkiluoto 3 druhým plánovaným servisním zásahem. Během technické přestávky se provádí doplnění jaderného paliva, zkouška těsnosti ochranné obálky a údržba čerpadel reaktoru. Na těchto pracích se podílí kolem tisíce odborníků, přičemž přibližně polovina jsou zahraniční specialisté.

Kupte si Computer Extra o fotovoltaice Připravili jsme stostránkový speciál pro všechny, kteří se rozhodují o investici do fotovoltaiky. Nepotřebujeme vám elektrárnu prodat, proto píšeme bez příkras a napřímo tak, jak věci jsou. Časopis si hned teď můžete koupit na kiosek.cz, poštovné hradíme my. Stojí 149 Kč, ušetří vám klidně i statisíce.

Navzdory tomuto incidentu budou údržbové práce pokračovat podle původního harmonogramu. TVO zahájilo vyšetřování události a připraví opatření, která zabrání podobným příhodám v budoucnu. STUK požaduje podrobnou zprávu s analýzou příčin a návrhem nápravných opatření. Další plánovaná odstávka tohoto výkonného energetického zdroje je naplánována až na září 2026, což dává dost času na vylepšení provozních postupů.