Z obřích tankerů se opět stanou „plachetnice“. Britové na ně montují pomocná větrná křídla vysoká jako panelák

Do námořní dopravy se ve velkém stylu vrací vítr. Britská společnost BAR Technologies totiž potvrdila, že nainstaluje obří „větrná křídla“ WindWings na dva nové tankery. Lodě Suzuka a Long Beach, dlouhé úctyhodných 250 metrů, tak budou představovat zásadní krok v praktickém využití větrné energie v moderní nákladní dopravě.

Nejde ale o návrat k tradičním plachtám – WindWings jsou ve skutečnosti 37,5 metru vysoké, pevné aerodynamické profily, které fungují na stejném principu jako křídlo letadla. Jejich úkolem není samostatně pohánět loď, ale výrazně ulevit jejím hlavním motorům. Tímto způsobem vzniká hybridní pohon, který chytře kombinuje sílu moderních technologií a obnovitelného zdroje, jenž je k dispozici zcela zdarma.

Křídla ušetří tuny emisí

Každý z tankerů by měl díky dvěma křídlům denně ušetřit přibližně tři tuny paliva. V ročním součtu to znamená snížení emisí oxidu uhličitého o zhruba 2300 tun na jednu loď. Pro srovnání: podobného výsledku bychom dosáhli, kdybychom ze silnic stáhli přes pět set aut s běžným pohonem. To už je skutečně citelný příspěvek k ekologičtějšímu provozu.

Celý projekt můžeme vnímat jako důkaz, že technologie dospěla. Nejde o ojedinělý experiment, ale o nasazení, které navazuje na předchozí úspěšné zkušenosti s tankerem Brands Hatch, jenž byl podobným systémem vybaven už dřív. Za projektem stojí britské inženýrství, čínské loděnice Xiamen Shipbuilding Industry, šanghajský institut SDARI a významná londýnská přepravní společnost Union Maritime.

Křídla budou nainstalována na tankery třídy LR2, které se celosvětově používají k přepravě rafinovaných ropných produktů a chemikálií. Tyto lodě budou koncipovány jako dvoupalivové (dual-fuel), což znamená, že mohou spalovat různé druhy paliva. Právě v tomto segmentu přitom dosud převládaly energeticky velmi náročné typy plavidel. Spojení moderních motorů s asistencí větru tak ukazuje cestu k udržitelnější námořní dopravě.

Vítr už není jen možnost

Zásadním prvkem je důraz na bezpečnost. Obě lodě budou registrované pod vlajkou Marshallových ostrovů a klasifikované podle přísných standardů Bureau Veritas Marine & Offshore. To znamená nejen mechanickou odolnost a stabilitu, ale i soulad s náročnými globálními požadavky na udržitelnost.

Vítr se tak z fáze experimentů definitivně přesouvá do role standardní součásti lodní dopravy. Jak trefně poznamenal šéf BAR Technologies John Cooper, „Vítr už není jen možnost pro budoucnost; je to osvědčený zdroj pohonu připravený přinést reálný dopad již dnes“. Stavba tankerů začne v listopadu 2025 a jejich dodání je plánováno na začátek roku 2027.

Nasazení této technologie souzní s plánem Mezinárodní námořní organizace (IMO) dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů o 20 % a emisí uhlíku o 40 % (oproti roku 2008). Projekt tak není jen pionýrský, ale i strategicky výhodný v globálním úsilí o udržitelnou dopravu.