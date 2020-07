Z první domácí čínské letadlové lodě začaly operovat stíhací letouny J-15

Čína se v posledních letech snaží vybudovat loďstvo, které by se mohlo prosadit na mezinárodním poli. Součástí těchto snah je i zavádění letadlových lodí. I když je v tomto ohledu Čína stále na hony vzdálená U. S. Navy, jak do počtu lodí, i do zkušeností, tak je jejich pokrok patrný.

Jak to u Číny bývá zvykem, o letadlových lodích vypouštějí jen velmi málo oficiálních informací. Nicméně, čínské úřady nedávno zveřejnily, že z první domácí čínské letadlové lodi CNS Šan-tung zahájily operace palubní stíhací letouny Shenyang J-15, označované jako „Létající žralok“.

Jako obvykle, jak letadlová loď, tak i dotyčné palubní stíhače jsou velmi věrnými kopiemi o něco starších ruských strojů. CNS Šan-tung jako by z oka vypadla ruské letadlové lodi Projekt 1143.5 Kreml, která teď pluje pod čínskou vlajkou jako CNS Liao-ning. Letoun Shenyang J-15 je zase velice podobný ruskému palubnímu stíhacímu letounu Suchoj Su-33 (v kódu NATO „Flanker-D“).

Zbraně o celkové hmotnosti až 8 tun

Jednomístné dvoumotorové letouny J-15 dosahují rychlosti až Mach 1,98, mohou vystoupat do výšky 20 kilometrů a jejich bojový dolet činí zhruba 1 500 kilometrů. Jejich výzbroj tvoří 1 kanon ráže 30 mm se 150 náboji a zbraně umístěné na celkem 10 externích závěsech, o celkové hmotnosti až 8 tun.

Mohou to být například střely vzduch-vzduch, střely vzduch-země, protilodní střely včetně hypersonických, různé typy pum a raket, nebo vybavení pro elektronický boj.

Letadlová loď Šan-tung je v tuto chvíli největším, vojensky nejsilnějším a nejvíce sofistikovaným námořním plavidlem, jaké kdy Čína postavila. Stavba lodi byla zahájena v listopadu 2013 v loděnici Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) v Ta-lienu. Na vodu byla spuštěna v dubnu 2017 a v prosinci 2019 vstoupila do služby v čínském námořnictvu.

CNS Šan-tung má délku 315 metrů, konvenční pohon a plný výtlak asi 70 tisíc tun. Může nést až 36 letounů Shenyang J-15, což je o polovinu více, nežli první letadlová loď ve službách Číny, tedy Liao-ning. Palubní stíhače doplní další letouny a také vrtulníky, včetně transportních, výstražných, protiponorkových a záchranných.

Titulní foto: Tyg728, CC BY-SA 4.0