Z vesmírného turisty šéfem NASA. Trump si do čela agentury vybral miliardáře Jareda Isaacmana

Zvolený americký prezident Donald Trump nominoval nového šéfa NASA. Jméno je to překvapivé, kontroverzní, ale také dává smysl. Jared Isaacman se svou firmou Shift4 vydělal nižší jednotky miliard dolarů na internetových platbách a peníze využil tak, že se věnuje své celoživotní vášni – létání a vesmíru. Vystudoval Embry-Riddle Aeronautical University, vlastní největší soukromou letku tryskových letounů na světě, s českými Aero L-39 Albatros létá v akrobatické formaci Black Diamonds a od roku 2009 drží světový rekord pro nejrychlejší oblet planety (62 hodin, letoun Cessna Citation Mustang). Kolem výcviku stíhacích pilotů vybudoval další firmu Draken International.

Po celém světě se však proslavil, až když začal nakukovat do vesmíru. U SpaceX si zaplatil výlet do vesmíru, ale od začátku měl větší ambice, než jen pořídit ve vesmíru pár fotek na Instagram. Začal se aktivně zapojovat do výzkumu a vývoje vesmírných technologií, s Muskovou pomocí navrhnul a v září 2021 realizoval misi Inspiration4. Další Isaacmanova mise Polaris Dawn z letošního září překonala výškový rekord pro let po oběžné dráze Země (1387 km) a Isaacman provedl první soukromý výstup do vesmíru.

Naposledy jsme o Isaacmanovi na VTM psali koncem září, když s NASA a SpaceX rozjel spolupráci, která má prozkoumat, zda by soukromá mise mohla prodloužit životnost Hubbleova vesmírného dalekohledu. A zdá se, že spolupráce s NASA může být daleko intenzivnější…

Můžeme polemizovat, nakolik Isaacmanovi k nominaci pomohl Musk, který Trumpa v letošní kampani aktivně podporoval. Můžeme polemizovat, jak by byl Isaacman Muskovi prospěšný v čele NASA. Osobně si myslím, že Isaacman může být velmi dobrá volba – už prokázal, že má podnikatelské a organizační schopnosti, jeho vášeň pro vesmír je nepochybná.

Pokud se Isaacmanova nominace potvrdí, čekají jej zásadní úkoly. Návrat lidí na Měsíc (program Artemis), očekávané ukončení provozu Mezinárodní vesmírné stanice, obhajoba vesmírného programu v Trumpově administrativě, ale také bude rozdělovat obrovské finanční prostředky mezi komerční společnosti a řešit aktuální problémy NASA – neefektivitu, nedostatek komunikace a neschopnost řešit problémy.

