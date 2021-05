Z vesmíru: Hubble slaví narozeniny. Čím je výjimečný a co přijde po něm

Hubble slaví 31. narozeniny, ale do důchodu se rozhodně nechystá. Stále jde o nejpublikovanější vědeckou observatoř, takže co Hubble dělá jinak? Především fotí ve viditelném spektru, takže jsou snímky atraktivní nejen pro vědeckou obec, ale i pro širokou laickou veřejnost – zkrátka zachytí vesmírné objekty tak, jak bychom je viděli my vlastníma očima.

Zároveň je nutné připomenout, že se blíží Hubblův konec. Kdy, proč a co jej nahradí?