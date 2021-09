Z VESMÍRU: Jak Einstein předpověděl gravitační čočky a co mají společného s luxferami

Někdy kolem roku 2037 uvidíme vybuchnout supernovu v galaxii vzdálené deset miliard světelných let. Jak to víme? Protože už jsme ji jednou vybuchnout viděli. Jak je něco takového možné, co to má společného s Albertem Einsteinem a luxferami, vysvětlí Jiří Dobrý v dalším dílu pořadu Z VESMÍRU.

