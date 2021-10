Z VESMÍRU: Jak víme, že Vikingové předhonili Kolumba, a jak to Kolumbus uhrál s rudým měsícem

Amerika má kulaté výročí: 1 000 let od objevení. Marně vzpomínáte, kdy se narodil Kryštof K.? Nene, tady je řeč o roce 1021, kdy ke břehu dorazili Vikingové. A víte, co tam udělali? Porazili strom. A víte, jak to víme a co to má společného s vesmírem? To už vám vysvětlí Jiří Dobrý.

