Z VESMÍRU: O pádech z orbity a vesmírné stanici, která navštívila soutěž Miss Universe

„Co to ti Číňané hodili na Šumavu?!“

Nic. To se jen v uplynulých dnech se sešly dvě zprávy. Že při virtuální simulaci dopadl asteroid poblíž česko-rakousko-německého trojmezí a že obří stupeň čínské rakety spadne na neznámé místo naší planety. Pak už jen stačilo zprávy spojit do jedné…

V dnešním dílu pořadu Z VESMÍRU se zaměříme na objekty padající z vesmíru. Postihlo to i první americkou vesmírnou stanici Skylab, která to v roce 1979 dotáhla až na soutěž krásy. Pokud se vám to zdá málo kuriózní, tak vězte, že Australané tehdy poslali NASA pokutu 400 dolarů za odhazování odpadků.

Co na to NASA? Dodnes nezaplatila.



...ale v roce 2008 si na kauzu vzpomněl Scott Barley, hlasatel amerického rádia Highway station. Peníze mezi posluchači vybral a u příležitosti 30. výročí pádu stanice předal australské straně šek s dlužnou částkou.

