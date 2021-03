Z VESMÍRU: V temné hloubce Bajkalu se budou lovit neutrina, vyrostl tam unikátní teleskop

Kilometr pod hladinou jezera Bajkal vědci postavili nový neutrinový teleskop. Jedinečné zařízení je umístěno v temné hloubce jezera a snaží se zachytit pohyb neutrin, které by nám mohly prozradit například to, jak to vypadá v jádru slunce nebo supernov. Více už se dozvíte v pořadu Z vesmíru, který vzniká ve spolupráci s Jiřím Dobrým z kanálu Dobré vědět.

