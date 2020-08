Za 10¹¹⁰⁰ let exploduje vesmír. Výbuch bude trvat do roku 10³²⁰⁰⁰, načež vše pohltí dokonalá tma, spočítal teoretický fyzik

Názory na to, co se stane s naším vesmírem ve vzdálené budoucnosti, se dle nejrůznějších hypotéz a teorií docela různí, současný pohled však předpokládá, že zhruba do 10¹⁰⁰ let velké hvězdy postupně explodují jako supernovy, další pohasnou, vypaří se černé díry a zbude jen mix subatomárních částic. Rozpínající se vesmír zchladí vše na teplotu 0 K a nastane totální entropie – jedno velké a tiché relativní nic.

Magazín Science však píše o výpočtech teoretického fyzika Matta Caplana z Illinoiské státní univerzity, podle kterého se v těchto odhadech zapomnělo na hvězdy s nižší hmotností. Hvězdy jako naše Slunce se promění ve slabé bílé trpaslíky, které budou chladnout biliony let.

Teprve poté se promění v tzv. černé trpaslíky. Jejich existenci zatím jen předpokládáme na základě znalostí fyzikálních zákonů, vesmír je totiž příliš mladý na to, než abychom objevili byť jediný exemplář.

Černý trpaslík nakonec také exploduje

Černí trpaslíci už nemají dostatek energie k zapálení jaderných reakcí ve velkém měřítku, pokud však uvážíme dostatečně velké časové okno a zákonitosti kvantové mechaniky, tu a tam se některé částice protunelují skrze energetické bariéry, čili fúzní reakce bude ve velmi malém měřítku pokračovat.

Fúze atomu niklu, křemíku a dalších prvků vytvoří železo a také pozitrony – antičástice k elektronům. Při vzájemné reakci v jádrech hvězd jen o něco málo mocnějších než naše Slunce pak dojde ke gravitačnímu kolapsu, který bude připomínat výbuch supernovy u těch největších hvězd.



Pohaslé jádro hvězdy ve formě černého trpaslíka v umělecké představě. Zatím jsme žádného neobjevili, protože je vesmír příliš mladý na to, aby malé hvězdy natolik zchladly.

Podle Caplana to bude poslední vesmírný ohňostroj po dlouhé době klidu. Poté vesmír definitivně utichne – alespoň podle současného kosmologického modelu. Podstatné je to, že tato poslední světelná přehlídka malých hvězd nastane mnohem později než za 10¹⁰⁰ let.

Poslední ohňostroj zhasne za 10³²⁰⁰⁰ let

Černí trpaslíci začnou explodovat zhruba za 10¹¹⁰⁰ roků a ohňostroj bude pokračovat do období za neuvěřitelných 10³²⁰⁰⁰ let. Nebude to tedy jedno velké bum, které se odehraje během kratičkého kosmologického okamžiku – dejme tomu několika milionů let, ale bude to i optikou dnešního stáří vesmíru celá věčnost.

Temná energie rozpínající vesmír se ke všemu postará o to, aby byl každý z těchto výbuchů černého trpaslíka natolik daleko od jiného, že k němu dojde v naprosté okolní temnotě.