Za kyslík vděčíme defekačním návykům velryb. Bez nich by měl fytoplankton smůlu

Jihoamerické deštné pralesy jako živé plíce Země? I když se podobná přirovnání tu a tam objeví v leckteré učebnici biologie a zeměpisu, skutečným přeborníkem v okysličování planety jsou světové oceány. Vyrábějí až 50 % kyslíku, který nakonec dýcháme.

Difuzní uvolnění nutrifikované organické hmoty

Za vše může fytoplankton, který se tiše vznáší poblíž hladiny, absorbuje sluneční svit a pomocí fotosyntézy upravuje složení atmosféry. Všudypřítomné jednobuněčné organizmy nicméně potřebují k životu ještě hromadu živin.



Poop loop / whale pump na schématu NOAA

Zajistí je proces tzv. difuzního uvolnění nutrifikované organické hmoty pocházející z intestinální tranzitní dráhy kytovců v rámci epipelagického trofického cyklu.

Pakliže se příliš neorientujete v odborné terminologii defekačních návyků velkých kytovců, větu výše bychom mohli přeložit zhruba tak, že se velryba vykadila do moře.

Koloběh velrybích výkalů v moři

Je to už tak. Za čistý vzduch, který dýcháme, vděčíme velkou měrou defekaci velryb a tzv. koloběhu velrybích výkalů v moři (viz. poop loop a whale pump).

Velcí kytovci nejprve každý den zamíří do extrémní hloubky a naplní své žaludky krilem – mixem drobných býložravých korýšů o velikosti zhruba 5 centimetrů. Když poté velryba vypluje opět k hladině a hostina se tentokrát opravdu vydařila, kril v trávícím ústrojí může tvořit až 30 % její hmotnosti. Takový plejtvák obrovský přitom váží i 200 tun!



Velryby slouží i po smrti, klesnou totiž jako obří lednice ke dnu, kde tak udržují život pro růst krilu, který poté zbaští zase nějaký další kytovec

Velrybu unáší oceánský proud a mikroorganizmy v jejích střevech se zvesela pustí do korýšů, které rozloží na základní živiny. No, a pak to přijde. Nebudeme do toho raději příliš zabrušovat, když si ale takový plejtvák uleví, je z toho více materiálu než o Vánocích z celé městské čtvrti.

Soumrak obřích plovoucích bioplynek

Trus je plný fosforu a dalších živin naprosto klíčových pro fytoplankton, který následně produkty poop loopu s využitím fotonů ze Slunce konečně promění na životodárný kyslík.



Plejtvák obrovský

Velryb nicméně působením člověka dramaticky ubývá, a i když je pochopitelně v defekaci doplňují i ostatní živí tvorové – včetně turistů na jihoevropských plážích –, pomalu končí sláva největších plujících továren kompostu ve světových oceánech.