„Za mléčnými výrobky odbočte vpravo!“ Chytré nákupní vozíky jsou budoucností nakupování

Vozík Caper Cart je vybavený dotykovou obrazovkou, kamerami a senzory, které automaticky zaznamenávají vše, co do něj vložíte. Roli zde hraje umělá inteligence, která sleduje položky a je schopná vážit ovoce a zeleninu. Pokud si zákazník načte svůj nákupní seznam, bude mu vozík automaticky zobrazovat, co již nakoupil a co mu ještě chybí. Navíc není nutné stát frontu u pokladen – platbu lze uskutečnit přímo na vozíku. | Zdroj: Instacart