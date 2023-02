Za tragickou nehodu Tesly v Texasu nemohl autopilot. Příčinou byl alkohol a prášky na alergii

Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB) vydal závěrečnou zprávu k nehodě Tesly, ke které došlo 17. dubna 2021. Původní informace naznačovaly, že příčinou tragické havárie mohla být nezodpovědnost řidiče, jenž byl po nehodě nalezen na zadním sedadle vozu. Média spekulovala o tom, že mohl zapnout Autopilota a následně opustil své místo za volantem.

Úřad, který se zabývá vyšetřováním a analýzou dopravních nehod, nakonec zprostil Autopilota Tesly jakékoli odpovědnosti za tragickou havárii. Vyšetřovatelé uvedli, že záběry z kamerových systémů jednoznačně prokázaly, že obě osoby, které při nehodě zahynuly – tedy řidič i spolujezdec – nastoupily a po dobu jízdy seděly na předních sedadlech.

Záhada řidiče na zadních sedadlech

Analýza trosek dále ukázala, že oba přední bezpečnostní pásy byly v okamžiku nehody zapnuté. Přítomnost řidiče na svém místě prokázal i volant, který byl po nárazu vzpříčený a zlomený. Vyšetřovatelé předpokládají, že řidič byl nalezen v zadní části vozu pravděpodobně proto, že se pokoušel o útěk.

NTSB získal od Tesly telemetrická data se záznamem informací o stavu systému Autopilot, výstrahách a zásazích bezpečnostních systémů. Přezkum ukázal, že majitel za celou dobu, po kterou Teslu Model S z roku 2019 vlastnil, Autopilota nepoužil ani jednou. Výjimkou nebyly ani okamžiky těsně před havárií.

Posledních pět sekund záznamů z vozidla prozradilo, že Tesla během dvou sekund zrychlila ze 63 na 108 km/h. „Použití pedálu akcelerace se během pěti sekund zaznamenaných údajů pohybovalo v rozmezí od 8 % do 98 % a nebyly zjištěny žádné známky brzdění,“ uvádí zpráva.

Autopilot za to nemohl

Vůz poté narazil do stromu rychlostí asi 92 kilometrů za hodinu. Záznamník událostí ve voze ukázal, že řidič i spolujezdec měli v té době zapnuté bezpečnostní pásy a že se aktivovaly přední airbagy. NTSB dále zjistila, že systém Autopilot by se na vozovce bez vyznačených jízdních pruhů neaktivoval a že adaptivní tempomat by vozu neumožnil dosáhnout na této komunikaci tak vysoké rychlosti.

Národní úřad pro bezpečnost dopravy viní řidiče z nepřiměřené rychlosti a ztráty kontroly nad vozidlem, která byla způsobena „vlivem alkoholu v kombinaci s účinky dvou sedativních antihistaminik, což vedlo k vyjetí z vozovky, nárazu do stromu a následnému požáru.“

Vyšetřovatelé nenašli žádné „důkazy o mechanických nedostatcích“, které by mohly přispět k nehodě nebo ji způsobit. Společnost Tesla bezprostředně neodpověděla na otázku, zda může do svých vozidel přidat systémy detekce ovlivnění alkoholem.