Za tragickou srážku dvou letadel na japonském letišti Haneda stojí chyba v komunikaci

Letiště Haneda v japonském Tokiu zažilo 2. ledna 2024 jeden z nejvážnějších incidentů ve své historii. Airbus A350-900 na letu Japan Airlines JL-516 se na přistávací dráze srazil s letounem japonské pobřežní stráže De Havilland Canada Dash 8-Q300. Incident vedl k požáru obou strojů a tragické ztrátě životů na palubě menšího letadla. Požár Airbusu A350 byl plně uhašen až po osmi hodinách.

Let JL-516 (registrace JA13XJ) přistával za tmy na dráze 34R a krátce po dosednutí narazil do výrazně menšího letadla Dash 8-Q300 (registrace JA722A), které mělo na palubě šest členů posádky. Letadlo pobřežní stráže mířilo s humanitárními dodávkami do oblasti Niigaty, zasažené nedávným zemětřesením.

Zatímco všichni cestující z Airbusu byli úspěšně evakuováni (evakuace cestujících trvala přibližně sedm minut, přičemž poslední cestující opustili letadlo osmnáct minut po nehodě), pět ze šesti členů posádky z Dash 8 zahynulo, přičemž kapitán přežil s vážnými zraněními, se kterými musel být hospitalizován.

Hlavní příčinou byla chyba v komunikaci

25. prosince 2024 vydala japonská Komise pro bezpečnost dopravy (JTSB) předběžnou zprávu, naznačuje, že ke kolizi došlo kvůli chybnému porozumění pokynům z řídící věže. Posádka Dash 8 totiž nesprávně interpretovala pokyn k pojíždění k vyčkávacímu bodu jako povolení ke vzletu, pravděpodobně kvůli částečně se překrývající komunikaci. Piloti Dash 8 aktivovali antikolizní světlomety a začali provádět předstartovní checklist, což dále naznačuje jejich přesvědčení, že mají povolení ke vzletu.

Vyšetřovatelé nalezli letové zapisovače z obou letadel. Analýza dat z letového zapisovače Airbusu A350-900 ukázala, že posádka postupovala podle pokynů řídící věže. Proti tomu záznamy z Dash 8-Q300 odhalily, že posádka letadla omylem interpretovala pokyn k pojíždění jako povolení ke vzletu, což vedlo k fatální kolizi.

Nahrávky z kokpitu menšího stroje rovněž ukázaly, že kapitán před vzletem diskutoval o možných nejasnostech v komunikaci s věží, ale i přesto došlo k chybě v porozumění. Záznamy z obou letadel jsou nyní klíčovým podkladem pro určení přesné příčiny nehody.

Čeká se na konečnou zprávu

Po nehodě bylo letiště Haneda dočasně uzavřeno a všechny příchozí lety byly odkloněny na Narita Airport, které se nachází přibližně 70 kilometrů východně od Tokia. Narita je hlavní mezinárodní letiště obsluhující tokijskou oblast a díky své poloze je často využíváno jako záložní destinace při uzavření Hanedy. Haneda obnovila provoz na ostatních dráhách tři a půl hodiny po incidentu, zatímco dráha 34R zůstala mimo provoz po dobu několika dní kvůli čištění trosek a opravě.

Na základě této nehody zavádí japonské řízení letového provozu několik nových opatření. Přibylo pravidlo, které vyžaduje trvalé sledování letadel na dráhách a jejich okolí. Navíc byla přísně definována frazeologie pro komunikaci s letadly, aby se minimalizovala možnost překrytí pokynů.

Tragédie na letišti Haneda je připomínkou, jak kritická je v letecké dopravě preciznost. I drobná chyba v komunikaci může mít fatální důsledky. Tento případ nejen ukazuje důležitost důkladného vyšetřování, ale také potřebu neustálého zdokonalování bezpečnostních procesů na letištích po celém světě.

Závěrem musíme zdůraznit, že zatím jde pouze o předběžnou zprávu a definitivní potvrzení příčin havárie přinese až konečná zpráva. Vypracování této zprávy může trvat i více než rok, neboť zahrnuje podrobnou analýzu dat z letových zapisovačů, rozhovory s posádkou a další vyšetřovací kroky. Tato zpráva poskytne komplexní přehled o všech faktorech, které ke kolizi přispěly, a navrhne opatření k předcházení podobným incidentům.

Zdroje: jtsb.mlit.go.jp, avherald.com, en.wikipedia.org.