Zabili je, naporcovali a snědli. Lidské kosti ve španělské jeskyni vykazují známky kanibalismu

Archeologické objevy ve španělské jeskyni El Mirador poodhalují skutečně mrazivou kapitolu ze života našich předků. Vědci analyzovali téměř 5700 let staré kosterní pozůstatky nejméně jedenácti jedinců. Nešlo o náhodný výběr; spektrum zahrnuje děti, dospívající i dospělé, což může ukazovat na napadení rodiny či širší domácnosti.
Při bližším ohledání 650 kostních fragmentů archeologové získali děsivě přesnou představu o událostech. Na 132 z nich nalezli jasné stopy po řezání kamennými nástroji, které svědčí o stahování kůže a odstraňování masa. Dlouhé kosti byly cíleně rozbíjeny pro získání výživného morku a na některých se dokonce našly i stopy lidských zubů.
Vědci také objevili jemné ohlazení konců kostí, které vzniká během vaření, jiné nesly známky zuhelnatění (je ale možné, že pozůstatky byly spáleny až dodatečně, kdy byly smíchané s ostatním odpadem). Tento komplexní soubor úprav od stažení kůže přes vylámání lebek kvůli mozku až po rozbití drobných kostí chodidel odpovídá důkladnému zpracování těl.
Proč je snědli, když nejspíš neměli hlad?
Nabízí se otázka, co naše předky k takovému činu vedlo. Patrně nešlo o hladomor, protože v okolí se našlo velké množství zvířecích kostí a samotné lidské ostatky nenesly známky podvýživy. U hladomoru je ale studie opatrná: krátké krize se totiž v archeologii špatně zachytávají. Odborníci vyloučili běžný rituál, který by se v čase opakoval. Vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o jednorázový, výjimečně brutální incident.
Fragmenty kostí
Důkazy tak směřují k hypotéze válečného kanibalismu. Cílem pravděpodobně nebylo získat potravu, ale především totálně ponížit a zničit poraženého nepřítele. V dobovém chápání mohla být konzumace těla vnímána jako forma „konečné eliminace“, která protivníka vymaže nejen z fyzického světa, ale i z toho duchovního a symbolického. Přímá poranění z doby smrti se na kostře neprojevila, což ale nevylučuje násilný scénář.
Podobné vzorce známe i z jiných nalezišť, například francouzské jeskyně Fontbrégoua či německého Herxheimu. Všude jde o krátkodobé, izolované události spojené s násilím, nikoli o každodenní stravovací zvyklosti. Etnografické studie ukazují, že konzumace nepřítele mohla být považována za „úplné znevážení“, jakési gesto moci, urážky i zastrašení přeživších.
Pravdu odhalily moderní metody
Díky moderním metodám víme o obětech ještě víc. Analýza izotopů stroncia, které se ukládají v kostech z potravy a vody, prokázala, že všechny oběti pocházely z daného regionu. Oběti byly místního původu; původ útočníků zůstává nejasný. Pravděpodobně se jednalo o konflikt mezi sousedními komunitami, které v bouřlivé době neolitu soupeřily o zdroje či území. Radiokarbonové datování naznačuje, že všichni zemřeli ve stejnou dobu, patrně během jediného krátkého incidentu.
Zajímavé je, že lokalita Atapuerca, kam El Mirador patří, poskytuje důkazy o kanibalismu v rozmezí téměř milionu let, od Homo antecessor před 850 tisíci lety až po období doby bronzové. Atapuerca se tak stala „hlavním městem“ výzkumu prehistorického kanibalismu, alespoň v očích vědecké komunity.
Příběh z El Mirador připomíná, že přechod k zemědělství nepřinesl jen obilí a domestikovaná zvířata, ale i nové zdroje napětí, jako byl boj o půdu, vodu a prestiž. Neolitická Evropa očividně nebyla idylickou mozaikou soběstačných vesnic, nýbrž krajinou, kde vedle diplomacie občas vítězila síla. A někdy, jak dokladují tyto kosti, síla dovedená až k hranici, za kterou se z člověka stává potrava.