Záchodová mísa vyrobená technologií 3D tisku je tak kluzká, že na ní neulpí žádné... nečistoty

Díky novému materiálu možná nebude v budoucnosti nutné čistit záchodové mísy, informuje magazín New Scientist. Důvodem konce záchodových štětek má být toaleta vyrobená metodou 3D tisku, která je sama o sobě tak kluzká, že se na ni téměř nic nepřilepí, a to ani při velmi intenzivním používání. Kromě dalších pozitivních faktorů by jedním z benefitů mohla být úspora vody potřebné ke splachování.

Existuje mnoho typů kluzkých povrchů toalet, jako jsou například mísy potažené teflonem, ale prakticky žádný nemá dostatečnou trvanlivost. Používáním přichází povrch mísy o svou kluzkost, s čímž pak souvisí tendence k většímu ulpívání nečistot. Yike Li z Huazhong University of Science and Technology v čínském Wuhanu a jeho kolegové vyvinuli toaletu, která je extrémně kluzká a zůstává taková i když se její povrch odře.

Extrémně kluzká toaleta

Li a jeho tým vyrobili pomocí 3D tisku model toalety v měřítku 1:10. Jako filament použili směs plastu a hydrofobních zrnek písku, přičemž pomocí laseru tyto částice spojili a vytvořili tak složitou strukturu. Povrch následně namazali silikonovým olejem, který díky struktuře materiálu mísy pronikl i pod povrch.

Vědci testovali toaletu tak, že do ní nalévali kalnou vodu, mléko, jogurt, med, gel naplněný škrobem a vhazovali syntetické výkaly. Zjistili, že se nic z toho k povrchu nepřilepilo. Záchod byl stejně kluzký i po více než tisícinásobném otření smirkovým papírem, za což může výše zmíněný olej nacházející se pod povrchem.

„Oděruvzdorná superklouzavá splachovací toaleta“ (abrasion-resistant super-slippery flush toilet; ARSFT) zůstává čistá i po kontaktu s různými kapalinami a látkami, které na ní nezanechávají absolutně žádné stopy. Případné budoucí uživatele tak nečeká po zvednutí prkénka nepříjemné překvapení v podobě nejrůznějších šmouh a skvrn.

Testování v životní velikosti

Takto odolná toaleta by mohla najít uplatnění na frekventovaných místech, jako jsou veřejné záchody nebo vlaky. Menší množství potřebné ke splachování by znamenalo nižší provozní náklady a menší plýtvání vodou při zachování víceméně stejné čistoty.

„Splachovací toalety denně vyplýtvají značné množství vody kvůli nevyhnutelným adhezím mezi lidským odpadem a povrchem záchodové mísy,“ uvedl vědecký tým v odborném časopise Advanced Engineering Materials. „Superklouzavé povrchy dokážou odpuzovat různé tekutiny a viskoelastické pevné látky, které se snadno naruší mechanickým otěrem.“

Dalším úkolem bude výroba a důkladné otestování záchodové mísy „v životní velikosti“. Vědci také budou muset vyřešit otázku vyšších výrobních nákladů – začlenit laserovou výrobní technologii do současných výrobních linek na výrobu toalet totiž může být obtížné.