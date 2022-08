Začíná další patentová válka. Moderna žaluje Pfizer a BioNTech kvůli vakcínám proti covidu

Závod o vakcíny proti onemocnění covid-19 pomalu ale jistě končí, neboť očkovací látky jsou přinejmenším v civilizovaných částech světa dostupné všem, kdo o ně mají zájem. Zdánlivě klidnou atmosféru však rozvířila žaloba americké farmaceutické firmy Moderna proti konkurenčním společnostem Pfizer a BioNTech.

Moderna tvrdí, že firmy Pfizer a BioNTech porušily její patenty na očkovací látky založené na technologii mRNA. Podala proto žalobu k soudu v německém Düsseldorfu s tím, že nepožaduje zastavení výroby vakcíny Comirnaty, ani náhradu škody za její prodej před 8. březnem 2022.

Očkovací patentová válka

V oficiálním prohlášení Moderna uvedla, že očekávala, že Pfizer a BioNTech budou „respektovat její práva duševního vlastnictví“ a „zváží komerčně přiměřenou licenci“ na prodej vakcín, což ale jmenované firmy neučinily.

Vakcíny založené na technologii mRNA obsahují molekulu mRNA (messenger RNA), jež nese informaci o určitém proteinu patogenního organismu. V případě koronaviru SARS-CoV-2 je přenášen kód proteinu hrotu viru. Díky tomuto kousku kódu může tělo vycvičit imunitní systém tak, aby se zaměřil na bílkovinu hrotu a vytvořil silné protilátky pro boj s infekcí.

Moderna tvrdí, že na své technologické platformě mRNA začala pracovat v roce 2010 a v letech 2015 a 2016 si ji nechala patentovat. Tato práce umožnila rekordně rychlou výrobu vakcín. Patentové nároky se vztahují k chemickým úpravám mRNA ve vakcíně Comirnaty a k lipidovému povlaku.

Vakcíny na bázi mRNA se ukázaly jako účinné proti covidu-19 a mohly by být skokem vpřed v očkování proti chřipce a dalším nemocem. Moderna, požadující licenci na všechny mRNA vakcíny, by tomu však mohla bránit. Firma byla již dříve kritizována za to, že otálela se sdílením svého vzorce vakcíny pro celosvětovou distribuci.

Dalo se to čekat

„Naše poslání vytvořit novou generaci inovativních léků ... nelze splnit bez patentového systému, který odměňuje a chrání inovace,“ uvádí hlavní firemní právnička Shannon Thyme Klinger. Moderna v žalobě nijak neupřesňuje výši požadované finanční náhrady.

Derek Lowe v časopise Science poznamenává, že „neexistuje téměř žádný příklad průlomové biofarmaceutické technologie, která by nakonec nevyvolala lavinu patentových žalob“. Dodává, že samotná Moderna je v současné době žalována dvěma dalšími společnostmi, jež tvrdí, že byly porušeny jejich vlastní patenty na lipidové nanočástice.

„Jsme překvapeni soudním sporem vzhledem k tomu, že vakcína proti covidu-19 byla založena na patentované technologii mRNA společnosti BioNTech a byla vyvinuta jak firmou BioNTech, tak společností Pfizer,“ uvedl stroze tiskový mluvčí Pfizeru v e-mailovém prohlášení.

