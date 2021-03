Žádní mimozemšťané – původ záhadného objektu ʻOumuamua je patrně mnohem prostší

V roce 2017 byl objeven mezihvězdný asteroid ʻOumuamua, který se v mnoha směrech vymykal tomu, co o podobných objektech víme. Původně byl považován za kometu, později byl překvalifikován na planetku protáhlého tvaru o délce asi 400 metrů. Jednalo se o první pozorovaný objekt, jež dle dostupných dat prokazatelně nepochází z naší planetární soustavy.

Neobvyklé chování, ke kterému patřilo například zvyšování rychlosti pohybu, vedlo některé vědce k hypotézám, že by se mohlo jednat o mimozemskou technologii, využívající k pohonu sluneční záření. Hlavním zastáncem této myšlenky byl astrofyzik z Harvardské univerzity Avi Loeb.

Žádní mimozemšťané

Teorii o mimozemšťanech nyní vyvracejí astrofyzici Alan P. Jackson a Steven J. Desch z Arizonské státní univerzity. Ti v odborném časopise Journal of Geophysical Research: Planets. publikovali dvě studie, ze kterých plyne, že by se mohlo jednat o úlomek, pocházející z povrchu planety podobné Plutu.

Vědci identifikovali několik charakteristik, které se lišily od toho, co by se dalo očekávat od běžné komety. Kromě podivného tvaru zmínili fakt, že objekt vstoupil do sluneční soustavy nižší rychlostí, což naznačuje, že necestoval mezihvězdným prostorem déle než miliardu let.

Pohon na suchý led

Jackson a Desch analyzovali všechna dostupná data a došli k závěru, že za záhadným „raketovým pohonem“ stojí odpařování pevného dusíku z povrchu. Dusík v pevném skupenství se nachází například na Plutu, z čehož astrofyzici usuzují, že objekt podobný kometě pravděpodobně vznikl z materiálu podobného původu.

Na základě těchto poznatků došli k závěru, že úlomek byl patrně vyvržen nárazem z povrchu nějakého objektu asi před půl miliardou let. Následně se setrvačností vydal na pouť vesmírem, během které doputoval až do naší sluneční soustavy.

„Trvalo dva nebo tři roky, než jsme přišli na přirozené vysvětlení v podobě suchého ledu, které odpovídá všemu, co o ʻOumuamě víme. To ve vědě není tak dlouho a můžeme říci, že jsme vyčerpali všechna přirozená vysvětlení.“ konstatoval Desch s tím, že nejsou k dispozici žádné důkazy, které by naznačovaly přítomnost mimozemské technologie.