Záhadný objekt ve hvězdokupě je buď nejlehčí černá díra, nebo nejtěžší neutronová hvězda

Jihoafrické soustavě radioteleskopů MeerKAT se povedl skvělý úlovek. Vědci s jeho pomocí narazili na mimořádně exotický objekt, s nímž si zatím příliš nevědí rady. Tento objekt se nachází v hvězdném systému s milisekundovým pulsarem, tedy divoce rotující neutronovou hvězdou. Společně jsou součástí kulové hvězdokupy NGC 1851, která je od nás vzdálená asi 40 tisíc světelných let.

Už tohle je samo o sobě dost exotické a získalo by si to pozornost odborníků. Ale není to všechno. Astronomové vlastně nevědí, jak tento objekt vypadá. Je totiž lehčí než nejlehčí známá černá díra a současně je těžší než nejtěžší známá neutronová hvězda. Údaje o hmotnosti objektu přitom získali díky zmíněnému milisekundovému pulsaru, když analyzovali jeho vlastnosti.

Jak si pochvaluje vedoucí výzkumu Ben Stappers z britské University of Manchester, ať už to je černá díra nebo neutronová hvězda, každá z těchto možností je super zajímavá. Systém pulsaru s černou dírou by se stal významnou kosmickou „laboratoří“ pro testování teorií gravitace a jde-li o neutronovou hvězdu, mohla by přinést nové poznatky pro fyziku extrémních materiálů.

„Black hole mass gap“

Vědci jsou přesvědčeni, že když hmota neutronové hvězdy dosáhne asi 2,2 Sluncí, dotyčná neutronová hvězda přestane být stabilní a zhroutí se, nejspíš do černé díry. Zároveň ale víme, na základě pozorování i teoretických úvah, že nejlehčí černé díry, vzniklé při explozi supernovy zhroucením původní masivní hvězdy, mají hmotu asi 5 Sluncí.

Tento rozpor vymezuje oblast hmoty extrémních objektů, které mají hmotnost 2,2 Sluncí až 5 Sluncí, známou jako „Black hole mass gap.“ Zatím není jasné, co jsou vlastně takové objekty zač. Objev objektu, který náleží do této kategorie, navíc v systému s milisekundovým pulsarem, by mohl přispět k objasnění celé této záhady.

Zajímavá je i zmíněná kulová hvězdokupa NGC 1851, kde se uvedený objekt nachází. Pozorujeme ji v malém souhvězdí Holubice na jižní obloze. Je to vlastně sbírka velmi starých hvězd, které jsou hustě uspořádané. Navzájem se ovlivňují, narušují si oběžné dráhy a v extrémních případech se i srážejí.

Odborníci se domnívají, že záhadný objekt v této hvězdokupě, o němž je řeč, mohl vzniknout při jedné z takových srážek, pokud by se srazily dvě neutronové hvězdy. Další výzkum by mohl napovědět víc o tomto pozoruhodném objektu.