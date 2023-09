Záhadný pevatrony vyzařují gama záření o neuvěřitelně velké energii. Astronomové jim zatím příliš nerozumí

Už nějakou dobu víme, že ve vesmíru kolem nás, v Mléčné dráze i mimo ni, existují objekty, které vyzařují gama záření o neuvěřitelně velké energii. Jde o zdroje gama záření VHE (podle anglického very-high energy), které vyzařují fotony o energiích kolem 100 GeV až 100 TeV a zdroje gama záření UHE (ultra-high energy), jejichž fotony mají energie nad 100 TeV a blíží se k hodnotám PeV (petaelektronvolty).

Zdrojům UHE se proto také přezdívá pevatrony, což dělá jejich výzkum ještě zajímavějším. Astronomové těmto zdrojů extrémního gama záření ještě příliš nerozumějí, takže rozhodně je co zkoumat. Stále pátrají po nových a doufají, že tím přispějí k pochopení těchto pozoruhodných objektů.

Pozemské observatoře detekovaly několik pevatronů přímo v Mléčné dráze. Observatoř LHAASO (Large High Altitude Air Shower Observatory), která pracuje v Sečuánu, tedy v centrální Číně, před časem objevila pevatron, který dostal označení LHAASO J2108+5157. Víme o něm, že se nachází v molekulárním mračnu [MML2017]4607, asi 10 700 světelných let od Sluneční soustavy.

Pozůstatky supernov?

Není to zase tak daleko, ale stejně není jasné, co to vlastně je. Tým astronomů, který vedl Sajan Kumar z americké University of Maryland, prozkoumal uvedený pevatron s využitím pozemských gama observatoří VERITAS (Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System) v Arizoně a HAWC (High-Altitude Water Cherenkov Observatory) v Mexiku.

Odborníci se domnívají, že by pevatrony mohly být pozůstatky supernov, na nichž je něco zvláštního. Předchozí pozorování nicméně vyloučila, že by se v blízkosti pevatronu LHAASO J2108+5157 vyskytoval významný zdroj rentgenového záření, což by bývalo mohlo přispět k objasnění jeho aktivity.

Ani Kumar a jeho kolegové nenarazili na žádné podstatné emise záření, které by pocházely z oblasti pevatronu. Jejich výzkum přinesl více otázek než odpovědí. Domnívají se ale, že by mohl mít význam nedávný objev dalšího molekulárního mračna v blízkosti pevatronu, který by mohl souviset s jeho projevy. Zajímavá záhada pevatronů každopádně trvá dál.

