Záhadný signál z vesmíru překvapil astronomy. Nic takového nikdy dřív neviděli. A vlastně jen kousek od Země

Z vesmíru na nás něco bliká. Je to velmi jasné a pulsy se opakují s mnohem nižší frekvencí, než je obvyklé. Astronomové si myslí, že by to snad mohla být neutronová hvězda typu magnera, ale vůbec si tím nejsou jistí…

Australské centrum pro vesmírný výzkum ICRAR (International Centre for Radio Astronomy Research) dnes oznámilo, že ve vesmíru objevilo neznámý zdroj, který třikrát za hodinu uvolní obrovský proud energie. Nepodobá se ničemu, co astronomové dosud viděli. Tým vědců se domnívá, že by mohlo jít o neutronovou hvězdu nebo bílého trpaslíka s mimořádně silným magnetickým polem. Podivný rotující objekt vysílal paprsek, který byl na Zemi každých osmnáct minut po dobu jedné minuty jedním z nejjasnějších rádiových zdrojů na obloze.

Tým ICRAR, který zdroj energie objevil, vede astrofyzička Natasha Hurley-Walker. „Objekt se během našich pozorování v průběhu několika hodin objevoval a mizel,“ uvedla. „Pro astronomy to bylo trochu strašidelné, protože na obloze nevíme o ničem, co by se tímto způsobem chovalo. A je to opravdu dost blízko nás – asi 4 tisíce světelných let daleko. Je to na našem galaktickém dvorku."

Objekty, které se ve vesmíru zapínají a vypínají, ale nejsou pro astronomy žádnou novinkou. Říkají jim přechodné jevy. Spoluautorka článku Dr. Gemma Anderson uvedla: „Při studiu přechodných jevů sledujeme zánik masivní hvězdy nebo aktivitu pozůstatků, které po sobě zanechává.“

Animace na videu od ICRAR popisuje objev, chování objektu a jeho možný vzhled:

Pomalé přechodné jevy, například supernovy, se mohou postupně objevit během dnů a zmizí po několika měsících. Rychlé přechodné jevy, jako je typ neutronové hvězdy nazývané pulsar, se rozsvěcují a zhasínají během milisekund nebo sekund. Objevit ale něco, co se rozsvítí na minutu, je opravdu zvláštní.

Záhadný objekt byl neuvěřitelně jasný a menší než Slunce. Vysílal vysoce polarizované rádiové vlny, což naznačuje, že objekt měl extrémně silné magnetické pole.

Natasha Hurley-Walker uvedla, že pozorování odpovídají astrofyzikálnímu objektu zvanému magnetar s velmi dlouhou periodou. „Je to typ pomalu rotující neutronové hvězdy, jejíž existence byla teoreticky předpovězena,“ řekla. „Nikdo však neočekával, že takovou hvězdu dokážeme přímo detekovat, protože jsme neočekávali, že bude tak jasná. Nějakým způsobem přeměňuje magnetickou energii na rádiové vlny mnohem efektivněji než cokoli, co jsme viděli předtím.“

Záhadný objekt je nyní v klidu. Astronomové čekají, jestli se jeho aktivita znovu projeví. „Další detekce astronomům napoví, zda se jednalo o vzácnou jednorázovou událost, nebo o nový rozsáhlý jev, který jsme nikdy předtím nezaznamenali,“ řekla Natasha Hurley-Walker.