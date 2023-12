Zákaz masa by měl na svět obrovské dopady. Většina lidí s takovými vůbec nepočítá

Do problémů s výživou obyvatel by se ale dostaly i země, jako jsou Spojené státy. To vše jsou pádné důvody pro udržení masa, mléka a vajec v lidské stravě. Potraviny živočišného původu hrají klíčovou roli při udržení zdraví lidí v zemích s nízkými a středními příjmy, protože tam je obtížné získat přístup k potravinám rostlinného původu s vysokou nutriční hodnotou.

Okamžité ukončení chovu skotu by připravilo mnoho lidí o významný podíl základních živin, zejména v oblastech, jako je jižní Asie a subsaharská Afrika, kde se sice masa konzumuje jen velmi málo, ale to přitom sehrává roli zásadního zdroje některých živin ve stravě s vysokým obsahem škrobu. Potraviny živočišného původu mají vysoký obsah vitamínu B12, vitamínu A, vápníku a železa.

„Je to problém, který si zaslouží mnohem více pozornosti, než jsme mu zatím věnovali. Miliony lidí by přišly o práci, ale poptávka po jiných zdrojích kalorií a bílkovin by mohla stoupnout a vyrovnat některé z těchto ztrát. Někteří pracovníci by mohli najít zaměstnáni v zemědělství, které by se muselo vypořádat s nárůstem produkce plodin, jako jsou luštěniny.“

„Je těžké přesně předpovědět, jak velký ekonomický šok by přinesl zákaz masa na globální úrovni. Na tuto problematiku se doposud zaměřilo poměrně málo výzkumů, a tak třeba nevíme, jak by vyřazení masa z jídelníčku lidí ovlivnilo zaměstnanost ve světě,“ říká Keith Wiebe.

Následky by mohly být skutečně nedozírné. Vedle ekonomických škod, včetně ztráty zaměstnání pro obrovskou armádu lidí, by došlo k fatálnímu ohrožení potravinové bezpečnosti na oblastech, kde lidé nemají za živočišné produkty adekvátní alternativu

"Kdyby zítra skutečně všichni přestali jíst maso, mělo by to na svět obrovské dopady, s jakými většina lidí vůbec nepočítá," varuje Keith Wiebe z International Food Policy Research Institute .

Řada výzkumníků je toho názoru, že úplné vyřazení masa z jídelníčku, natož pak jeho okamžitý zákaz, nepředstavují ideální řešení klimatické krize. Namítají, že by stačilo snížit spotřebu a zaměřit se na země, které se maso jí nejvíce. Přednostně by to měly udělat bohaté země, jako jsou Spojené státy, kde jsou snadno dostupné alternativní zdroje důležitých živin.

„Nepřipravilo by to Američany jen o párky v rohlíku a hamburgery a Italy o salám,“ upozorňuje Warren. „V minulosti měla většina lidí velmi dobré povědomí o zvířatech díky farmaření a měla obecně ke zvířatům pozitivní vztah. Když je zbavíte se tohoto spojení, narušíte jejich vztah k životnímu prostředí."

Stačí jen ubrat

Dutkiewicz navrhuje zohlednit doporučení Komise EAT-Lancet, v kterém mezinárodní tým vědců navrhl dietu, jež lidem zajistí potřebné živiny a zároveň silně omezí ničení životního prostředí. Ta doporučuje konzumovat asi 18 kilogramů masa ročně.

Přijetí takového jídelníčku by se ale neobešlo bez drastické snížení počtu hospodářských zvířat v zemích, jako jsou Spojené státy, Austrálie, Čína, Brazílie a Argentina. Naopak v mnoha oblastech Afriky a jižní Asie by se musely počty chovaných hospodářských zvířat zvýšit.

„Postupné nahrazování masa rostlinnou stravou by mohlo být pro planetu nesmírně přínosné. Bylo by to obrovské vítězství pro životní prostředí," tvrdí Dutkiewicz.

Podle jedna z extrémních koncepcí, na níž se podílel i Patrick Brown, jenž působí ve vedení firmy Impossible Foods produkují rostlinné náhražky masa, by úplné vyřazení masa z jídelníčku během 15 let snížilo všechny emise metanu až na jednu třetinu a všechny emise oxidu dusného na dvě třetiny. Drasticky by klesla i spotřeba vody a zpomalil by se pokles biologické rozmanitosti.

Jiná analýza počítá s tím, že by se stavy zvířat měly redukovat a zbývající zvířata by se měla chovat extenzivně na obnovených pastvinách. To by umožnilo vázat velká množství uhlíku – ročně až 550 gigatun. To by podle autorů studie stačilo k udržení globálního oteplení pod úrovní, jež by měla katastrofální následky na klima a život na Zemi.

Řada odborníků se ale shoduje v tom, že úplný zákaz potravin živočišného původu nebo jejich drastické omezení s sebou nese vážné komplikace a jsou v současnosti nereálné. Za racionální proto považují snížení produkce masa na polovinu. Náhrada poloviny spotřeby masa rostlinnými alternativami by do roku 2050 snížila zemědělské emise o 31 %.

„K řešení problémů s chovy hospodářských zvířat nemusíme přistupovat stylem všechno nebo nic," říká Raychel Santoová z World Resources Institute. Jinými slovy, řešení leží někde mezi dvěma extrémními přístupy – nadspotřebou masa v ekonomicky vyspělých zemích a podvýživou v zemích třetího světa.