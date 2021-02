Zamrzlé větrné i plynové elektrárny, lidé bez elektřiny: V Texasu zažívají energetický blackout

Americký Texas se potýká s neobvykle studeným počasím, které zahrnuje hluboký mráz, rychlou tvorbu námrazy a silný vítr se sněžením. To mělo mimo jiné za následek výpadky v rozvodné síti a došlo i na tzv. blackouty, tedy kolaps, v rámci kterého jsou odříznuty na delší dobu větší územní celky. Nejvíce postižené je město Austin, kde zůstalo najednou bez elektriky přes 200 tisíc lidí. V celém Texasu se ale výpadky elektřiny dotkly až čtyř milionů lidí.

Austin je přibližně milionové město, které leží na stejné rovnoběžce jako egyptská Káhira. O to víc překvapí, že se tam nyní potýkají se zimní bouří a meteorologická aplikace ukazuje v Austinu aktuální teplotu -12 °C. Pochopitelně to představuje řadu problémů, ale zaujmou zejména ty energetické – zamrzají totiž rotory větrných elektráren, ale také infrastruktura plynovodů a váznou i dodávky uhlí.

Vzhledem ke své poloze využívá Texas stále více větrných elektráren, aktuálně se podílí už 23 % na celkové energetické bilanci státu a předstihl tak uhelné elektrárny. Na prvním místě je s náskokem výroba elektřiny v plynových elektrárnách. Ale jak větrné turbíny, tak plynové elektrárny se v historicky největších mrazech potýkají s problémy.

Ve větrných elektrárnách je instalováno cca 25 GW, ovšem o uplynulém víkendu, kdy se intenzivně snášel mrznoucí déšť, bylo z větrných elektráren dostupných jen 12 GW instalovaného výkonu. Ve vnitrozemí byla z důvodu silné námrazy odstavena většina z větrných turbín, které byly neobvyklým meteorologickým podmínkám přímo vystaveny. Jenže mráz omezil i manipulační infrastrukturu u plynových elektráren, což je ještě daleko závažnější problém.

Omezené výrobě elektřiny šla naproti zvýšená spotřeba, protože každý si chce v extrémní zimě více přitopit. Kolaps energetické sítě byl pak nevyhnutelný. Dotkl se přitom i klíčové infrastruktury jako je napájení nemocnic či mobilních sítí, protože několikahodinový výpadek záložní zdroje neudrží.

Okamžitě bylo jasné, že se dodávka nepodaří ihned opětovně spustit v plné výši. Energetici nejprve zvažovali, že by přistoupili k modelu cyklicky opakovaných řízených blackoutů po dílčích regionech, aby lidé zůstávali bez elektřiny vždy jen několik hodin. Jenže to se nakonec ukázalo jako obtížně proveditelné a snadnější cestou bylo postupné zapínání spolu s intenzivní osvětou, aby uživatelé snížili spotřebu elektřiny jen na nezbytné minimum. Samozřejmě se to týká i firem.

Situace by se měla v příštích dnech rychle napravovat. Neobvykle mrazivé počasí by mělo do víkendu opadnout a na neděli už meteorologové v Austinu hlásí odpolední teplotu až 19° C. Kvůli globální klimatické změně jsou ale podobně extrémní výkyvy počasí stále častější, a to i v jiných regionech. Energetické soustavy tomu bude dobré přizpůsobit.

