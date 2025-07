Zásadní pokrok v transplantaci prasečích ledvin. Vědci zjistili, proč a jak přesně je lidské tělo odmítá

Představte si, že by pacienti, kteří potřebují transplantaci, nemuseli čekat v nekonečných pořadnících. K této vizi jsme se přiblížili díky mezinárodnímu týmu vědců, kterému se podařilo detailně zmapovat, jak přesně lidské tělo bojuje proti transplantované ledvině z geneticky upraveného prasete. Výzkum přinesl podrobnou mapu imunitní reakce, která odhaluje klíčové buňky a časovou osu jejich útoku.

Odborníci pod vedením doktora Valentina Goutaudiera využili špičkové technologie. Pomocí takzvaného prostorového molekulárního zobrazování nahlédli přímo do tkáně transplantovaného orgánu. Speciální software jim při tom pomohl rozlišit lidské buňky od těch prasečích. Díky tomu mohli sledovat pohyb lidských imunitních buněk v reálném čase.

Odmítnutí orgánu začíná už po 10 dnech

A co objevili? Bylo to překvapivé. Lidské imunitní buňky pronikly do naprosto všech částí filtračního systému transplantované prasečí ledviny. Podařilo se identifikovat hlavní agresory – makrofágy (buňky imunitního systému, které vznikají přeměnou z monocytů) a myeloidní buňky. Můžeme si je představit jako úklidovou četu našeho organismu, která se v tomto případě spletla a začala horlivě likvidovat nový, život zachraňující orgán.



Anatomie ledviny

Důležitým zjištěním bylo také, že celý proces odmítnutí začíná mnohem dříve, než se projeví navenek. První známky útoku se objevily už desátý den po transplantaci, postupně sílily a vrcholily zhruba po měsíci. Výsledky podporují předchozí nálezy, které tvrdily, že odmítání začíná poměrně rychle a postupuje v čase.

Díky pozorování, které probíhalo po dobu 61 dní, vědci určili klíčové časové okno, kdy je potřeba terapeuticky zasáhnout, aby se předešlo nevratnému poškození orgánu. Bude tak možné lépe načasovat podání léků potlačujících imunitu a zvýšit šanci, že transplantát přežije

Potlačení projevů odmítnutí

Badatelé však nezůstali jen u teorie. Když zasáhli proti identifikovaným buňkám v pravý čas, imunitní reakce významně oslabila. Při cílených zásazích byly potlačeny projevy odmítnutí, což je prezentováno jako zásadní průlom této studie. Jak shrnul Goutaudier: „Porozumění konkrétním imunitním interakcím na molekulární úrovni nám umožňuje vyvinout cílené zákroky, které mohou zabránit odmítnutí, než se vystupňuje.“

Tento výzkum přichází v pravý čas. Ještě letos totiž v USA začnou první klinické studie transplantací prasečích ledvin živým pacientům. I když jsou vědci optimističtí a věří, že by se xenotransplantace mohly stát do deseti let rutinou, čeká nás ještě dlouhá cesta plná dalších testů a schvalovacích procesů. Přesto je to krok, který dává naději statisícům lidí, kteří čekají na nový orgán. Jen v USA je na čekací listině přes 103 000 lidí.

Kromě imunitního odmítnutí je třeba vyřešit i riziko infekcí a dlouhodobou životnost orgánů. Další fáze výzkumu bude zahrnovat optimalizaci léčby a genetických úprav prasat. Přesto jsme dnes blíž než kdy dřív tomu, aby geneticky upravené prasečí ledviny zachraňovaly lidské životy. Věda nám opět připomíná, že cesta k cíli vede přes detailní pochopení složitých procesů.