Zastřel losa, zachráníš soba. Záchrana vymírajícího druhu vázne na složitostech přírody

Článek s podobnými závěry vyšel už v roce 2019 v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Darimont a další vědci tehdy zpracovali data z této studie důkladnějšími statistickými testy a žádný důkaz o přínosu odstřelu vlků pro populaci horských karibu nenašli. Když zveřejnili své závěry ve vědeckém časopise Biodiversity and Conservation, byl z toho pěkný poprask.

To jsou odchycené šelmy, které dostaly obojky s vysílačkou. Po vypuštění do přírody se tato zvířata snaží zapojit do smečky. Vysílačku lze z helikoptéry na dálku lokalizovat a když lovci vlky dostihnou, vystřílejí je do posledního kusu. Na živu nechají jen „jidáše“, protože ten se vydá hledat novou smečku, kterou svou přítomností opět prozradí lovcům. V duchu hesla „zabij vlka, zachráníš soba“ tak už přišly o život tisíce vlků. Ochránci přírody proti odstřelům vlků protestují a podávají na vládu žaloby.

Ochrana přírody dohnaná ad absurdum se kdysi glosovala bonmotem: „Zabij bobra, zachráníš strom!“ To bylo v dobách, kdy byli bobři na našich řekách vzácností. Dnes už se tito kapitální hlodavci hubí například tam, kde svou horečnou aktivitou narušují hráze a zvyšují rizika záplav. S ochranou ohrožených druhů to bývá někdy hodně zamotané. Kanadští přírodovědci nyní řeší dilema, jak zachránit vymírajícího lesního soba karibu (Rangifer tarandus caribou).

Pro novou studii shromáždili Lamb a jeho spolupracovníci o každém stádu co nejvíce dat – včetně jejich velikosti, rychlosti reprodukce a přežívání do dospělosti – a vložili je do počítačového modelu, v němž pak analyzovali dlouhodobé trendy sobích populací.

Odchytili karibu ze zdravých stád a vypustili je do stád, která začínala degenerovat v důsledku plození potomků mezi příbuznými jedinci. Březí samice zaháněli do ohrad, kde mohly porodit bez rizika napadení šelmami.

Nový výzkum týmu vedeného Michelle McLellanovou z University of British Columbia zveřejněný ve vědeckém časopise The Journal of Wildlife Management odhalil, že snížení populací losů odstřelem na úroveň, jaká byla běžná před zásahy člověka do kanadské přírody, by mohlo ochraně karibu prospět.

Pokračování 4 / 4

Vlci mění denní rozvrh

Odstřel vlků nechrání soby jen tím, že šelmy zmizí z krajiny. Vlci jsou velmi chytří a jakmile je začnou lovci pronásledovat, změní své denní zvyklosti. Využijí toho, že v noci helikoptéry nelétají a v horách je klid.

Před zahájením masových odstřelů byli vlci normálně aktivní za denního světla, s malými vrcholy kolem východu a západu slunce a s mírným poklesem kolem poledne. Po odstřelech vrcholí aktivita vlků těsně před půlnocí a pak těsně před východem slunce. Ve dne lovili mnohem méně a kolem poledne se stáhli do úkrytů.

Na změnu denní aktivity vlků mohli zareagovat změnou denního režimu i další živočichové. Šelmy se mohly vyhýbat jejich konkurenci, další zvířata mohla měnit své zvyky, protože představovala pro vlky kořist. To se však nepotvrdilo: rysi, kojoti, černí medvědi, losi, jeleni a jelenci se drželi svých běžných režimů. Po přesunu lovu do nočních hodin už se vlci potkávali mnohem méně se svou původní kořistí, tedy s jeleny, losy a karibu. Místo toho začali lovit v noci aktivní zajíce měnivé.

Co tato změna chování vlků přinese, není stále jasné. Mohlo by to přispět k obnovení populace lesních karibu. Poklesne však také lov losů, jelenů a jelenců, a to může mít za následek expanzi jejich populací. Naopak, do defenzivy by se mohly dostat rysové, kojoti a další menší šelmy, které loví zajíce a ve vlcích získají velmi silnou konkurenci.

Jak je vidět, rozvrátit křehkou přírodní rovnováhu je pro člověka neuvěřitelně snadné. Náprava ale bývá pekelně komplikovaná. Zvláště když jako poslední možnost bereme uvedení přírody do stavu, který by se co nejvíce přiblížil tomu původnímu.