Zatímco chřipka, RSV a covid pomalu ustupují, v USA zaznamenávají rekordní nástup noroviru

Zatímco nemoci, které jsou obvyklé pro chladnější zimní období, pomalu ustupují, v některých oblastech Spojených států se do popředí dostává další (relativně běžný) patogen: norovirus. Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) procento pozitivních testů na norovirus na konci ledna překonalo dosud nejvyšší hodnoty zaznamenané v březnu loňského roku.

Ačkoli údaje naznačují, že virus možná na celostátní úrovni dosáhl vrcholu, regionální data ukazují, že počty případů na severovýchodě, středozápadě a západě USA stále stoupají, zatímco na jihu zřejmě klesají. Informace pocházejí z amerických laboratoří, které každý týden hlásí CDC celkový počet provedených testů na norovirus a počet těchto testů, které byly pozitivní.

Rekordní norovirus

Ve Spojených státech se epidemie noroviru objevují nejčastěji na konci podzimu, v zimě a na začátku jara. Načasování výskytu ohnisek se však může mezi jednotlivými regiony i mezi komunitami ve stejném regionu zásadně lišit. Zatímco v loni v březnu dosáhl počet pozitivních testů maxima 15,4 %, letos na konci ledna dosáhl hranice 16,4 %.

Stejně, jako u mnoha dalších infekčních onemocnění, se počet případů nákazy norovirem snížil v době pandemických omezení a lockdownů. V roce 2022 však USA zaznamenaly opětovný nárůst na úroveň před pandemií. Počet ohnisek na konci února 2022 dosáhl vrcholu, který překonal počet případů ve všech předchozích sezónách od zahájení sledování v roce 2012.

Třítýdenní průměry pozitivity testů na norovirus v USA

V letošním roce se údaje NoroSTATu o několik týdnů opožďují a informace o ohniscích jsou hlášeny pouze do začátku ledna. Výsledky naznačují, že výskyt ohnisek je na strmém vzestupu. Údaje o pozitivitě testů však sahají až do konce ledna a naznačují, že letošní nálož případů norovirů by mohla být ještě vydatnější než loni.

Norovirus (původně označovaný jako Norwalský virus) je rod RNA virů, které u lidí způsobují epidemickou akutní virovou gastroenteritidu, tedy zánět žaludku a střev. Jedná se o relativně časté onemocnění s příznaky, jako je nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha a horečka.

Nepříjemná gastroenteritida

Léčba gastroenteritidy závisí na příčině onemocnění a může zahrnovat dodržování klidu na lůžku, příjem tekutin k prevenci dehydratace a užívání léků na zmírnění příznaků. V některých případech (zejména u dětí, starších lidí a osob s oslabenou imunitou) může být nutná hospitalizace.

Norovirus se může přenášet přímo od nakažených osob, ale též prostřednictvím kontaminovaných povrchů, potravin a tekutin. Prevence onemocnění spočívá v dodržování hygienických návyků, jako je mytí rukou a vyhýbání se kontaminovaným potravinám a nápojům.

CDC odhaduje, že noroviry způsobují jen v USA každoročně v průměru 19 až 21 milionů onemocnění. Je kvůli nim hospitalizováno asi 100 000 lidí, přičemž 900 z nich, většinou ve věku 65 let a vyšším, na následky nemoci zemře. Většina infekcí se vyskytuje mezi listopadem a dubnem, nicméně virus může udeřit kdykoli během roku.

Nejnovější vlna infekčních onemocnění ve Spojených státech přichází v době, kdy se země stále potýká s šířením onemocnění covid-19. V minulých měsících byl v USA zaznamenán neobvykle časný vrchol chřipky a vlna infekcí RSV, které jsou však nyní na ústupu. Covid přinesl relativně mírnou zimní vlnu, ale stále způsobuje v průměru 450 úmrtí denně.